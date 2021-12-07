不「油」得你叫好 食用油界的LV「神茶油」說了算

以伴你一生的好油為口號，為了造福下一代，科技界老董一頭栽進食用油的世界。他認為生命不能重來，只希望人人都能吃到好油。

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▲經過冷壓萃取的茶油晶瑩澄澈，與一般高溫搾取的茶油顏色不同（圖／記者林怡孜攝，2021,12,07）

台大商學系畢業的徐永達從事自動化事業經營，有著 30 年的科技化經驗。說到如何踏進製作茶油的過程，徐永達笑著說，年輕時他有過敏體質， 24 歲第一次發作又是噴嚏又是眼淚的，只能服用過敏藥緩解，直到現在 60 多歲，一包藥已經不夠，需要服用 4 包藥症狀才能得到舒緩。他不想再倚靠藥物，想著是否有其他方法能改善這惱人的狀況，最好的辦法就是從自身的飲食習慣做起。徐永達 6 年前開始製造食用油，創立「神茶油」這個品牌。現在的他每天都服用自家製造出來的好油，過敏症狀不再發生。徐永達說，他走遍大江南北，就為了尋找好油材。他又解釋，自小上地理課有句諺語，「黃河百害，唯富一套」，這「套」指的就是河套平原。河套平原是位於黃河中上游兩岸的平原、高原地區，大致呈「ㄇ」形，因農業灌溉發達，又稱河套灌區。徐永達製油的種籽就來自於此。他說，製油的種籽不用農藥與化學肥料是絕對的堅持，甚至他連製油過程也和傳統製法截然不同。傳統茶油製法是將茶油籽加以焙炒，再做成油餅榨其取油，徐永達認為製油應該採全程冷壓才能保留油品的完整營養，就如同橄欖油一般。也因如此，他研發改良冷壓茶油的機器，數度跨海至德國找廠商合作，機器經過不斷改良，才有著今日你我看到清澈晶瑩的茶油成品。

為了一口好油，徐永達本著科學精神，不斷的實驗與嘗試，由不同的種籽生產出十幾種各式各樣的好油，諸如山茶油、沙棘油、紅松子油、南瓜籽油、卵磷脂油、紫蘇籽油、甜杏仁油等等。徐永達說，正常人每天食用油的攝取量約 30cc ，就如同蔬菜水果般，食用油的攝取也應該要多樣化。人體需要的各種脂肪酸都可以在神茶油取得！

▲「神茶油」可用來熱炒、冷拌，也可生飲（圖／記者林怡孜攝，2021,12,07）