COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

吃臭豆腐「1動作」遭嫌爆！老饕一看反讚：南部隱藏吃法

▲臭豆腐是台灣相當知名的小吃之一，配上酸酸的台式泡菜可說是完美搭擋。（示意圖／取自pixabay）
▲臭豆腐是台灣相當知名的小吃之一，配上酸酸的台式泡菜可說是完美搭擋。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-08 07:54:25｜2021-12-08 08:30:59

臭豆腐是台灣相當知名的小吃之一，配上酸酸的台式泡菜可說是完美搭擋，近日就有一名網友在網路上發文，透露吃臭豆腐時習慣用自己的吃法，卻因此被朋友嫌棄，讓他相當驚訝，貼文曝光後，不少老饕反讚：「內行人吃法」、「中部都這樣吃啊」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（7）日在PTT貼文，他以「大家臭豆腐都是這樣吃嗎？」為題，表示剛剛和朋友吃臭豆腐，他的吃法是中間挖一個洞，先塞入店家附的台式泡菜，再加辣椒、蒜頭，最後一口塞進嘴裡，不過朋友看完卻嫌棄這個吃法，讓他驚喊：「這樣的吃法竟然會被嫌棄！」 

▲為何臭豆腐上總會戳一個洞？知情人揭隱藏用意。（示意圖／記者康子仁攝）
▲原PO吃臭豆腐時習慣用自己的吃法，卻因此被朋友嫌棄。（示意圖／記者康子仁攝）
貼文一出，網友紛紛留言，「從來沒看過」、「不會累嗎」、「顛倒了，挖洞先塞醬再蓋泡菜」、「嘴破火氣大，真的不建議這樣吃」、「小不拉機的就別麻煩了」、「我比較喜歡分開」、「這樣太麻煩了吧」。 

不過，不少老饕都出面指出，「正常吃法啊」、「我家這有一攤就是這樣賣的」、「台中人吃法」、「中部都這樣吃啊」、「賣相差而已，吃法沒問題」、「台中人，我就這樣吃」、「彰化人，小時候買的臭豆腐就是這樣吃」、「內行人吃法」、「台中這樣吃＋1，但是好吃的關鍵還是臭豆腐本身」。（編輯：賴禹妡） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
38.33%61.67%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀