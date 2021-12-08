吃臭豆腐「1動作」遭嫌爆！老饕一看反讚：南部隱藏吃法
臭豆腐是台灣相當知名的小吃之一，配上酸酸的台式泡菜可說是完美搭擋，近日就有一名網友在網路上發文，透露吃臭豆腐時習慣用自己的吃法，卻因此被朋友嫌棄，讓他相當驚訝，貼文曝光後，不少老饕反讚：「內行人吃法」、「中部都這樣吃啊」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 07:54:25｜2021-12-08 08:30:59
該名網友昨（7）日在PTT貼文，他以「大家臭豆腐都是這樣吃嗎？」為題，表示剛剛和朋友吃臭豆腐，他的吃法是中間挖一個洞，先塞入店家附的台式泡菜，再加辣椒、蒜頭，最後一口塞進嘴裡，不過朋友看完卻嫌棄這個吃法，讓他驚喊：「這樣的吃法竟然會被嫌棄！」
貼文一出，網友紛紛留言，「從來沒看過」、「不會累嗎」、「顛倒了，挖洞先塞醬再蓋泡菜」、「嘴破火氣大，真的不建議這樣吃」、「小不拉機的就別麻煩了」、「我比較喜歡分開」、「這樣太麻煩了吧」。
不過，不少老饕都出面指出，「正常吃法啊」、「我家這有一攤就是這樣賣的」、「台中人吃法」、「中部都這樣吃啊」、「賣相差而已，吃法沒問題」、「台中人，我就這樣吃」、「彰化人，小時候買的臭豆腐就是這樣吃」、「內行人吃法」、「台中這樣吃＋1，但是好吃的關鍵還是臭豆腐本身」。（編輯：賴禹妡）