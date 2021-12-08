佈告欄見公司貼「1公告」！全場看傻秒勸逃：根本當奴隸
「真的會有公司會管員工有沒有一直在位子上喔？」近日一名網友在網路上表示，他收到同事傳來公司最新公告，上頭寫著公司每天上午十點及下午三點都會給十分鐘的休息時間，卻發現有員工沒有利用這個時間如廁、喝水，因此恐怕會取消這項「福利」，貼文曝光後，讓不少網友看傻，直言：「監獄喔，要不要舉手報告啊？」、「這比囚犯還慘，根本奴隸」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 09:04:36
該名網友昨（7）日在PTT貼文，他以「這公司也太扯了吧？」為題，表示剛剛同事傳給他看公司公告，只見佈告欄上寫著「公司於上午十點及下午三點皆有十分鐘的休息時間，原意為讓員工能夠喝水、如廁及活動身體，但發現部分員工常態性於休息時間做個人私事，休息時間結束後才去喝水及如廁，此舉影響到公司正常工作運作，如持續未能改善，公司將取消上午及下午之十分鐘休息的福利」，這讓原PO感到不可置信直呼：「一直在位子上就會增加產值，是站衛兵嗎？這比中世紀時代還落後的思維能當到總經理也太扯了吧！」
貼文一出，網友也看傻留言，「監獄都比這間爛公司人性化」、「休息十分鐘是福利，這監獄吧」、「勞基法有規定每工作幾小時休息多久，可以檢舉啦」、「工作四小時休息30分鐘，這公司明顯違法」、「這工廠吧，公司還有把員工當機器人在管的喔」、「這太誇張了吧，還不快逃」、「笑死連休息也不行，是要插導尿管工作嗎」、「監獄喔，要不要舉手報告啊？」、「這什麼垃圾公司，休息時間還當福利」、「這比囚犯還慘，根本奴隸」。
不過，也有網友認為，有可能是員工偷懶行為太頻繁，公司才會出言警告，「還不是員工偷懶，難怪台灣沒競爭力」、「領錢就乖乖在崗位，上班時間頻繁偷時間是怎樣」、「生產線的話是合理的，雜魚員工很糟糕，能混就混」、「手工的作業員不做事就沒產量沒錯啊」、「每個人輪流上廁所，那產線還要不要做」、「生產線吧，有些人就是會偷懶欠管三不五時就去廁所用手機，你是主管能不管嗎」。（編輯：賴禹妡）