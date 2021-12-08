你會哼幾段？他曬懷舊小販宣傳車 眾人笑喊：畫面炸鄉音
看到這個宣傳車想必不少人都會哼上幾段廣告詞吧？不曉得大家有沒有印象，過去有不少「行動攤販」，開著一台小貨車趴趴走，車上有的賣各式食品，也有提供修理紗窗等專業服務。日前一名網友分享一張小販宣傳車的照片，網友看了都直呼：「畫面有聲音！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 10:05:55
該名網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張行動宣傳車的照片，只見小貨車的看板上標示各種販賣物品，包含「豬腳、土窯雞、四物雞、蒜頭雞、芋仔冰、燒肉粽、燒酒螺」等食品，車上還擺著各式各樣的玻璃罐小菜配料，原PO則寫下：「看到照片能哼出廣告詞的，應該都超過30歲了」。
照片一分享，許多網友立刻哼出廣告詞：「頭油ㄍㄟ 頭油ㄍㄟ，呵架欸頭油ㄍㄟU擱來啊，鴨舞速目辣ㄍㄟ，尬當算逃ㄍㄟ」、「頭油給、頭油給，厚呷a頭油給U夠來啊；溫呀夠五速們啊給、嘎當算逃給～修ㄐㄧㄨ蕾、修ㄐㄧㄨ蕾～～（拉長音，尾音上揚）」、「D～會貴」、「來唷！土窯雞！蒜頭雞！也有草湖的芋仔冰！緊來麥喔！」、「頭油給、頭油給，吼甲欸頭油給幼勾來阿喔，偷到、偷到，霸槓欸偷到，吹尬爛爛爛欸偷到，修揪雷、修揪雷，大狼因那攏愛加欸修揪雷…」。
另外也有網友反應：「這圖片有聲音」、「有童年的回憶」、「還有台語版的修理玻璃修理紗窗」、「然後我家的狗就會開始阿嗚～阿嗚～」、「我以為這個只是地區性的餐車，怎麼看留言他是全台跑？」、「還有一個燒肉粽，騎車賣肉粽，小時候常常等老闆的音樂然後跑去買」。（編輯：陳珮瑜）