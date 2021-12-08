終極三寶開進好市多！「停車畫面」曝光震驚網：怎做到的
知名美式賣場好市多因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，夯到停車場都一位難求，近日就有一名網友表示，她在好市多停車場看到一輛汽車竟停在「購物推車回收格」裡，相當怪異的畫面曝光後，立即引起熱烈討論，不少網友笑翻喊：「一樣有繳年費，為什麼他可以停special車位！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 10:16:57
該名網友昨（7）日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，她表示在逛好市多時，看到一台車竟停在停車場的「購物推車回收格」裡，且車輪還橫跨兩大格，讓她看傻喊：「第一次看到這種的！」
貼文一出，不少網友紛紛笑翻留言，「軌道車來的」、「他開進去沒覺得很奇怪嗎」、「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「我看到就會直接把推車放他後面」、「車主心裡的OS：這個車位好特別，車位標線還立體的」、「一樣有繳年費，為什麼他可以停special車位」、「一位難求，所以停兩位」、「原來是停車的，長知識了」、「大家都誤會了～這是新款的購物車」、「他一定想說這個車位設計的好奇怪」。
還有網友們看了驚嘆，「只有技術高超的才能這樣停」、「位置停得挺正的」、「好啦停車技術也不錯啦但我會在他車後面多放幾台推車」、「傳說中的高手」、「停車技術真好」、「這是異常的高手，來人呀，使用推車戰術伺候」、「不得不說，停車技術還算可以，輪胎還蠻置中的」。（編輯：賴禹妡）