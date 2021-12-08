當沖仔「月沖2千萬」求手續費打折！營業員6字神回笑哭網
不少人出社會後開始觸碰股市，想增加額外收入，近日就有一名網友在網路上表示，他朋友月當沖將近2000萬元，營業員阿姨卻不願給折讓，還電子單6折，只回一句「服務是無價的」，貼文曝光後，不少網友直言：「換，阿姨不缺業績」、「有些券商手續費真的比較硬」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 11:36:00
該名網友6日在PTT貼文，他以「營業員阿姨不肯給折讓」為題，表示他朋友月當沖量將近2000萬元，跟營業員阿姨談折讓手續費時，阿姨卻說「服務是無價的」，不但不給折讓，還電子單6折，因此求助大家：「請問交割戶不夠錢賴通知，這算是應該的還是這是真的就是額外的無價服務？是不是應該跳槽換券商了？」
貼文一出，網友紛紛留言，「不滿意就換啊」、「換，阿姨不缺業績」、「你去買菜，老闆不給優惠不會換一家問嗎」、「直接換券商，2.8隨便找都有」、「換券商不就好了」、「要說通關密語，阿姨我不想努力了」、「要嘛就沖到幾十億，不然換券商」，還有網友吐槽，「笑點好多，當沖2000萬，當沖用6折，不要這麼會搞笑」、「愛現沖只用6折券商，是盤子行為XD」、「現沖不找折讓高的券商，送錢484，笑了」。
另外，也有網友指出，「阿姨的客戶都單日億來億去的，你那種小零頭的不要亂好不好」、「一個月才2000萬也在跟人家談價，一天2000萬再來好嗎」、「你的月當沖量是很多人的日當沖量」、「之前我一個月1億也是6折，後來跳槽才打來說可給4折」、「有些券商手續費真的比較硬」、「講良心話，大券商6折就很硬，小券商超好談」。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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