巡警關心呆滯男　驚見一疊金融卡「藏腳踝」

昨（7）日11點許，高雄苓雅分局福德二路派出所巡邏員警於於轄內正義路上見二十四歲的李姓男子神情呆滯站立於路旁，員警遂立即上前關心詢問男子是否需要協助，就在李男拿取證件拉動褲管時，眼尖的員警突然發現李嫌的腳踝處竟藏有多張金融卡，當場將人逮捕，全案詢後依詐欺及洗錢防制法移請高雄地檢署偵辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-08 11:27:26
巡警巡邏時見李姓男子神情呆滯站立於路旁，就在員警上前關心男子身體狀況之際，男子突然故作鎮定，向員警表示自己是因為前一晚飲酒過量才會精神恍惚，休息一下即可，婉拒員警好意的關心，員警擔心男子的身體狀況，於是請其提供證件讓員警查詢居住地，以通知家屬到場協助，就在李男拿取證件拉動褲管時，眼尖的員警突然發現李嫌的腳踝處竟藏有多張金融卡，遂立即大聲喝令李嫌將所有金融卡取出。
李嫌當下自知無法瞞過員警，於是從褲管及鞋底拿出多達15張金融提款卡，員警見到如此多張金融卡，隨即詢問其來源及用途，李嫌才終於坦承自己因為缺錢花用，在網路上看到有標榜「簡單又快速」打工賺錢的機會，因一時的貪念而幫他人收取多張金融提款卡，沒想到竟然被員警逮個正著，讓他直呼「再也不敢了啦」，全案詢後依詐欺及洗錢防制法將李嫌移請高雄地檢署偵辦。