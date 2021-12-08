賓士S550違停擋門口整天！「拖吊車來也沒轍」 苦主崩潰
遇到陌生人把車停在出入的大門，還一整天不離開，該怎麼辦？就有位民眾崩潰表示，一台賓士S550擋住公司門口，連「拖吊車來也沒轍」，詳細經過曝光也引發關注。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 12:00:18
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到「我也算長知識了…一大早公司門口被違停（沒留電話），導致貨車無法出貨，警察來了後查了車籍資料，發現對方沒留電話，就聯絡拖吊車，沒想到業者到場一看，就說『這車太貴我們沒辦法拖，拖了我們自己要賠錢』」。拖吊業者無奈解釋「若將前輪抬起導致水平跑掉，我們就要賠錢，S550以上我們都沒辦法拖」，最後也只能開單處理。
原PO不禁崩潰「最後這台車從早上6點多停到下午5點我們下班了都還沒走，昨天就來停過了，有遇到車主跟他說過我們這邊貨車有在出貨，真的是人不要臉天下無敵」。
貼文曝光也引爆網友怒火「太扯了！還停到裡面來」、「侵吿他們佔用私人空間，導致營業損失，不過你得提出證據」、「這台現值可能不到30萬吧！看車牌猜可能是最近買的二手車」、「因營業場所加計營業損失，不能順利出貨而導致的商譽損壞也要算上」、「就是提告，對方通常會來和解，千萬別姑息，花點時間和他拚了，讓他知道不可以仗著名車就亂停」。（編輯：潘毅）