好市多驚見「肉色撲滿」羞爆！老司機秒邪笑：不可以色色
好市多在重大節日時總會推出季節性商品，近日就有一名網友在網路上表示，他在好市多看到一款小豬存錢筒，很適合在在春節當作喜氣象徵，不過仔細一看腳的形狀卻有點令人害羞，貼文曝光後，不少網友笑翻喊：「我懷疑你在開車，但我沒有證據」、「車速過快，我頭有點暈」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 12:47:00
該名網友6日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示原本想買新出的小豬存錢筒回家招財，不過仔細一看腳的形狀卻有點奇怪，忍不住羞喊：「原本要牽他回家後來發現他腳怪怪的⋯」
貼文一出，網友紛紛笑翻留言，「牠的腳沒怪，怪的是你的思想」、「我懷疑有人開車」、「不能色色」、「沒看留言之前還沒想到，看了留言好像越看越…歪了」、「我去面壁」、「我一時還看不懂哪裡怪怪」、「看得懂的全都歪」、「我原本看不懂結果看久了就懂了，我還是有點純真的」、「我懷疑你在開車，但我沒有證據」、「車速過快，我頭有點暈」。
還有網友看了動心想買回家，「送禮自用兩相宜欸」、「多用途商品」、「糟糕，看懂了，明天馬上買一隻」、「難怪我都買不到，原來都被地方媽媽買走了」、「這豬多功能的，可能要被買爆了」、「此文可能造成此豬熱銷」。（編輯：賴禹妡）