你用了嗎？2021「表情符號」前10名出爐 第1名竟3連霸
隨著各種通訊軟體的普及化，許多人在聊天傳訊息的過程中，都會加上表情符號來增強對話的有趣性以及生動性，而這些符號的使用也凌駕於國籍以及文化交流之上。但是你知道大家最常用的表情符號是哪一個嗎？
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 13:25:40
根據Unicode Consortium近日發表一篇「2021 年使用最多次Emoji」文章中提到，全世界大約有92%的線上使用人口都會使用表情符號，而2021年前10大使用排行榜中，「笑哭不得」的符號排名第一，占總使用次數約5%以上，使用範圍相當廣泛，其次是「愛心、大笑、讚、哭臉、請求、飛吻、浪漫 、愛心臉、微笑」，另外Unicode 也列出2021年與2019年使用符號前10名相比，發現內容大同小異，只是排列順序有所變動，但值得注意的是，「笑哭不得」依然維持在第一名，也就是說這個表情符號已經連續稱霸3年了！
除了這些榜上常見的符號以外，今年也出現不少「黑馬」，像是「戴口罩」擠進第156名，「病毒」進入500強，而「臉色不佳」的兩種表情符號也進入前100名，顯示自從發生疫情以來，這些相關的表情符號也被大幅提升使用率！
如果以分類來看，交通項目第一名符號為「火箭」，象徵正在進行中以及對大變化的預期，身體項目則是「二頭肌」拔得頭籌，通常使用於力量、成功、克服、鍛鍊等意思，「花束」則是植物類最常被用於祝賀等浪漫情境，動物的符號則由代表轉變以及美麗的「蝴蝶」最多人使用，而運動方面則是「側翻」意外勇奪第一名，許多人用它來表示幸福以及快樂的感覺。（編輯：陳珮瑜）