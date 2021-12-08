COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

你用了嗎？2021「表情符號」前10名出爐　第1名竟3連霸

▲大多數民眾在傳訊息時喜歡用表情符號，日前Unicode就整理出2021目前最多人使用的前10名符號。（圖／翻攝自《Unicode》）
▲大多數民眾在傳訊息時喜歡用表情符號，日前Unicode就整理出2021目前最多人使用的前10名符號。（圖／翻攝自《Unicode》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-08 13:25:40

隨著各種通訊軟體的普及化，許多人在聊天傳訊息的過程中，都會加上表情符號來增強對話的有趣性以及生動性，而這些符號的使用也凌駕於國籍以及文化交流之上。但是你知道大家最常用的表情符號是哪一個嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據Unicode Consortium近日發表一篇「2021 年使用最多次Emoji」文章中提到，全世界大約有92%的線上使用人口都會使用表情符號，而2021年前10大使用排行榜中，「笑哭不得」的符號排名第一，占總使用次數約5%以上，使用範圍相當廣泛，其次是「愛心、大笑、讚、哭臉、請求、飛吻、浪漫 、愛心臉、微笑」，另外Unicode 也列出2021年與2019年使用符號前10名相比，發現內容大同小異，只是排列順序有所變動，但值得注意的是，「笑哭不得」依然維持在第一名，也就是說這個表情符號已經連續稱霸3年了！

▲2019年與2021年的前10大使用表情符號，第一名的「笑哭不得」連續3年蟬聯使用率第一名。（圖／翻攝自《Unicode》）
▲2019年與2021年的前10大使用表情符號，第一名的「笑哭不得」連續3年蟬聯使用率第一名。（圖／翻攝自《Unicode》）
除了這些榜上常見的符號以外，今年也出現不少「黑馬」，像是「戴口罩」擠進第156名，「病毒」進入500強，而「臉色不佳」的兩種表情符號也進入前100名，顯示自從發生疫情以來，這些相關的表情符號也被大幅提升使用率！

▲Unicode也列出各個分類中使用率第一名的圖案。（圖／翻攝自《Unicode》）
▲Unicode也列出各個分類中使用率第一名的圖案。（圖／翻攝自《Unicode》）
如果以分類來看，交通項目第一名符號為「火箭」，象徵正在進行中以及對大變化的預期，身體項目則是「二頭肌」拔得頭籌，通常使用於力量、成功、克服、鍛鍊等意思，「花束」則是植物類最常被用於祝賀等浪漫情境，動物的符號則由代表轉變以及美麗的「蝴蝶」最多人使用，而運動方面則是「側翻」意外勇奪第一名，許多人用它來表示幸福以及快樂的感覺。（編輯：陳珮瑜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
38.2%61.8%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀