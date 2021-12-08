還不放飯？貓咪偷推杯子「冷水澆奴才」 他瞬間驚醒彈起
千萬別讓貓咪餓肚子，否則牠會做出讓你難以想像的事！國外一名飼主養了一隻相當聰明的貓咪，這天早晨牠發現奴才還在睡覺，竟然突發奇想在他頭上「冷水澆」，還的他從睡夢中驚醒，而整個過程都被監視器拍了下來！
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 16:20:35
這名倒楣的奴才叫做Keith Buttke凱斯，與妻子住在美國印第安那州的布拉夫頓，這天凱斯與妻子正在熟睡，而他們的愛貓「Pikachu皮卡丘」在早晨六點左右偷偷跳到床頭櫃上，似乎正在預謀著什麼]。接著皮卡丘發現櫃子上有一杯未喝完的水，於是「手癢」的牠就順勢用肉球將水杯慢慢推向邊緣，還不時檢查一下奴才的動靜。
沒多久這杯水就直接被皮卡丘推倒在床上，被潑了冷水的凱斯與妻子瞬間驚醒，凱斯則是整個人大動作地彈跳起床，這才發現原來是愛貓做的好事！凱斯後續也補充幸好自己沒有被水杯砸中，至於為何皮卡丘會那樣做？凱斯自嘲地表示平時自己都將鬧鐘設定早上6點，當天可能因為沒有準時起床，就遭到皮卡丘潑水對待，看來主子應該是肚子餓等不及了！
影片分享後不少網友都笑說：「貓咪就是這麼機車的生物」、「貓還活著嗎？XD」、「誰叫你要在床頭櫃擺水杯」、「這熟悉的手法可能不是第一次了」、「貓：奴才還不快起床放飯？」、「這隻貓真的是確保它排好方向才將它推倒」、「我忍不住笑了，真的很抱歉」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）