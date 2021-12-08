企鵝寶寶沒安全感！人員「走哪跟哪」黏超緊：別離開我嘛
臺北市立動物園今（110）年10月5日孵化的國王企鵝寶寶剛歡度雙滿月，最近保育員將持續觀察「A-Me-Chan（飴醬）」的意願，不定期帶著牠前往活動場熟悉環境，幸運的民眾將有機會目睹「A-Me-Chan（飴醬）」享用早餐或下午茶哦！
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 16:50:13｜2021-12-08 16:53:23
由日本天王寺動物園借殖來臺，年齡23歲的雄性國王企鵝「Wilson」，過去曾有過育幼的經驗，所以將企鵝寶寶「A-Me-Chan」照顧得很好，不過由於年紀較大的關係，從寶寶破殼開始，保育員在每天的早上和下午兩個時段（約早上9點半或下午4點鐘左右），都會將國王企鵝寶寶帶出來協助餵食，好減輕高齡企鵝爸爸的負擔。
滿2個月大的國王企鵝寶寶「A-Me-Chan」全身覆滿咖啡色的絨羽，已經可以自由走動了，現階段因為缺乏安全感的關係，不論企鵝爸爸或是保育員走到哪裡？企鵝寶寶都會黏TT地緊跟在身邊，就像個小跟班一樣。近期保育員便會順應企鵝寶寶的這項特點，在人工餵食的時段，視「A-Me-Chan」的意願，慢慢地引導牠到活動場適應環境，幸運的遊客或許將有機會可以親眼看到國王企鵝寶寶Q萌的模樣哦！
睽違了7年之久，「A-Me-Chan」的誕生，除了照養團隊感到振奮之外，保育員透過監視器影像，發現每天下午5點閉館之後，企鵝們通通回到內舍休息，這時只要「A-Me-Chan」一發出叫聲，所有的企鵝叔叔、伯伯、阿姨們就會一窩蜂的圍上來關切，你一言我一語的，彷彿是在討論著孩子是不是冷了、餓了，更有行動派的企鵝想要突破圍籬去幫忙餵企鵝寶寶吃飯…，新生命的加入，不僅讓國王企鵝家族頓時變得熱鬧滾滾，也讓我們看見野生動物為了群體中幼齡個體的安危，願意犧牲奉獻、無私的大愛。（編輯：李惠婷）