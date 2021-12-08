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台北動物園水豚母女逃家！到隔壁鄰居家蹭飯　20分後逮回

▲水豚「妹妹」7月30日生下2寶，加加與苳苳。（圖／台北市立動物園）
▲水豚「妹妹」7月30日生下2寶，加加與苳苳。（圖／台北市立動物園）

編輯中心/綜合報導

2021-12-08 17:59:31

台北市立動物園昨（7）日發生水豚君母女逃家事件！水豚君媽媽「妹妹」帶上寶寶，趁著現場工作人員不注意，沿著水池遊到對岸鄰居馬來貘家蹭飯，順便出門走走晃晃，此舉嚇壞保育員，最終在不驚擾水豚母女的情況下，保育員索性跟著母女倆一起散步，20分鐘後護送回家。

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▲水豚君「妹妹」帶著寶寶上鄰居家串門，正好發現沒關緊的門，直接開啟逛街行程。（圖／台北市立動物園）
▲水豚君「妹妹」帶著寶寶上鄰居家串門，正好發現沒關緊的門，直接開啟逛街行程。（圖／台北市立動物園）
根據動物園發言人曹先紹表示，水豚母女跟馬來貘母女貘莉、貘花豆共用展場，展場內設有2個人工島，中間則有水池連結，由於動物會在水池與陸地來回，讓地面越來越薄，因此工作人員7日進行補土工作。

▲馬來貘與水豚君體型相差懸殊，但作為鄰居彼此相處融洽。（圖／台北市立動物園）
▲馬來貘與水豚君體型相差懸殊，但作為鄰居彼此相處融洽。（圖／台北市立動物園）
由於馬來貘體型較大，進行補土作業時關在內舍，而水豚在另一島上不影響作業，所以還是在室外展場。沒想到，當日大概中午1點5分，正好是馬來貘平常中午「加餐」的時間，因此水豚妹妹便帶著寶寶游泳過來蹭飯，正巧發現因補土作業而開著的大門，於是就直接溜出門逛街。

▲水豚君母女在工作人員的協助下，結束了當天的逛街行程。（圖／台北市立動物園）
▲水豚君母女在工作人員的協助下，結束了當天的逛街行程。（圖／台北市立動物園）
而保育員的眼角一瞥到動物「開溜」，趕緊跟了上去，在不驚擾動物的情況下當起了「伴遊」，跟水豚母女一起繞了園區一小圈，最終在工作人員的相互合作設置擋板下，將水豚們「請進籠子」，結束大約20分鐘的旅遊行程。

曹先紹表示，雖然水豚君對於人員沒有威脅性，圍捕的過程也處理得當，但整起「散步」事件發生後，還是令工作人員直冒冷汗，北市動物園也承諾「未來內部也會進行檢討，希望未來不會再發生類似事件」。（編輯：鍾怡婷）

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