農糧署「玩米煮藝」網路票選開跑 米食健康講座免費報名

為推廣國產稻米，農糧署特舉辦一系列的網路票選及活動米食健康吃講座，首先登場的是親子同樂的「玩米煮藝一鍋搞定 - 電鍋飯料理」，徵件活動獲得民眾踴躍參與，共計有 65 組作品將進行線上票選活動，歡迎上網投票抽好禮。「玩米煮藝一鍋搞定 - 電鍋飯料理」親子創作的 65 組作品，包括傳統古早味料理，也有花卉水果造型等各具特色。只要投票就有機會獲得冰箱、電鍋、不銹鋼提鍋及 500 元禮券等，共有 61 個獎項，每天可投票給 3 組不同作品，天天投票中獎機率越高。活動官網 (https://event.cts.com.tw/ricecooker/) ，點選【立即投票】後，即可進行投票，票選活動即日起到 110 年 12 月 15 日 23 時 59 分截止。

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為讓大家知道吃米飯有哪些好處，農糧署還推出好康活動，舉辦一系列米食健康吃講座，北中南各舉辦一場，期望讓大家更深入了解吃優質台灣米的好處，也讓米食文化深入家庭，代代相傳。米食健康吃系列講座， 12/12 日台中場邀請料理達人蔡季芳（阿芳老師）、 12/17 日台南場邀請臺菜小天王溫國智、 12/22 、 24 日二天台北場邀請陳宜方 （ 宜手作 ） 老師，現場為大家示範如何運用電鍋及國產米烹調出一道道快速、簡便與美味兼具的米飯料理。民眾可以跟著料理達人近距離學習如何一鍋搞定一餐，把電鍋炊飯學起來，輕鬆料理不費力。

▲電鍋料理輕鬆不費力，只要一指神功，就能變出美味佳餚（圖／農糧署提供）

還有與主廚有約講座，邀請到台灣大學食品科學研究所教授陳時欣與農糧署科長宋鴻宜來跟大家介紹米食營養，並與臺菜王子黃景龍 ( 龍師傅 ) 老師、臺菜小天王溫國智現場互動交流，更大家更深入了解吃米飯的優點。