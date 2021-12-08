公司多收停車費！員工大喊不合理 眾人卻搖頭：超級佛心
民眾在選擇就職的公司時，交通也是其中一個重要的考量因素，若是自行騎車或開車，每月的停車場、臨停費用，也是一筆不小的數目，近日，就有網友抱怨停在公司附設的停車場，卻遭到收取停車費，讓他直呼非常不合理，沒想到多數的網友看到價格，卻認為公司已經非常佛心。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 19:00:13
根據原PO於《PTT》發文表示，自己領到薪資條時，意外看到扣項欄位中，多了一條「其他扣項」，一問同事才知道，原來公司提供的停車位，若是開車收取800，騎機車則是收取300，每一年繳納一次。讓他傻眼的表示，這是公司自己的地而不是月租停車場，還要收取費用是否不合理？
沒想到多數人卻直喊公司很佛心，「300、800很便宜了，多的是叫你自己去外面找停車場」、「不少公司都會收，付錢有車位已經很感謝了」、「如果不收費，會肆無忌憚的浪費有限的資源，這樣能理解嗎」、「原po公司應該不是在台北，在台北的話，付錢有車位停已經謝天謝地了」。
但也有人持相反的意見，「如果沒事先講的話我是覺得不合理」、「簡單講就是這種公司已經為了節省開支找員工開刀了，要想長遠一點了」、「 收費合理，但也看得出公司對員工的態度」。（編輯：鍾怡婷）