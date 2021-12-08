租屋處要怎麼挑？過來人親曝「必看重點」：別住超商樓上
台灣租屋市場熱絡，不少民眾都有租屋的需求，但看房卻有許多眉角要注意，若是一個不注意挑選到不適合自己的住處，還得要忍耐到合約結束才能搬走。近日，就有租客表示自己要去看房了，請租房的前輩給予建議，過來人紛紛熱心留言，並提到租房最重要的就是鄰居、房東，而其中特別要注意的就是，別租超商樓上！
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 23:31:23｜2021-12-08 23:31:32
根據原PO於《PTT》以「租屋看房會注意什麼」為題發文，表示自己即將要跟房東約看房，想請問大家除了基本的採光通風，還會看什麼地方呢？像是浴室、有沒有漏水壁癌之類的，還是有什麼要注意的事情呢？
不少過來人紛紛指出，租房最需要注意的就是鄰居、房東，「房東跟鄰居」、「鄰居做什麼的不要遇到瘋子」、「鄰居很重要，作息不一樣很麻煩，尤其那種不用上班 日夜顛倒的，吵到你不用睡」、「鄰居、房東正不正常」。
其中比較特別的是，不少人根據自己的經驗苦勸千萬別租超商樓上，「如果樓下是超商建議不要，我住過。一直有開門叮咚聲，還有喝酒抽菸的味道」、「樓下是超商很有感，半夜的時候那個叮咚聲超級明顯，尤其物流車上下貨的時候」。
除此之外，網友也提醒這些重點都要注意，「牆壁隔間材質是水泥的嗎？這件事超重要」、「敲牆壁啊不要輕材質的」、「飲水機上次維護時間是何時？濾芯如果多年沒換，飲用水品質堪憂」、「監視器 逃生入口 鄰居房東正不正常 水電網路線冷氣冰箱」。（編輯：鍾怡婷）