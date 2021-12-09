北部氣溫回升！中南部日夜溫差達10度 好天氣維持到週日
中央氣象局指出，今（9）日東北季風減弱，北臺灣氣溫略為回升，不過早晚各地還是稍涼，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫約25至27度，中南部日夜溫差較大；天氣方面，西半部晴到多雲，東半部多雲有局部短暫雨的機率，大臺北地區東側也有一點零星降雨機率。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 06:35:14
根據天氣風險公司表示，今天東北季風減弱，風向上大致維持東北東至偏東風環境，因此迎風面的大臺北東側、東半部至恆春半島地區仍然有較多雲量及局部短暫雨；西半部地區亦可維持晴朗穩定的天氣型態，白天高溫普遍都在24度以上，中南部局部可達到26到28度，但是入夜後「輻射冷卻效應」會為這些地區帶來明顯的氣溫降幅，日夜溫差超過10度。
天氣風險公司指出，冬季時天氣穩定就可能有不良的空氣品質，尤其東北季風減弱、風向轉偏東風以後，西半部地區擴散條件明顯轉差，空氣品質將逐漸惡化，週五到週末這段期間中南部有局部地區達敏感族群不健康等級機會，如有規劃出遊行程，雖然天氣方面不需擔心，但要留意空氣品質對健康的影響。
天氣風險公司預估，類似的大氣環境可維持到週日白天，週日晚間起才有新一波東北季風增強帶來天氣變化，並影響到下週二，北部、東半部陰有局部雨或短暫雨，低溫小幅下滑至16度，白天高溫約20度，全天偏涼。
中南部地區未受直接影響，仍可維持晴到多雲穩定天氣，早晚氣溫也會微幅下滑1-2度，日夜溫差還是可以達到10度以上，早出晚歸可以採用洋蔥式的穿搭，以抵禦夜晚清晨的低溫。（編輯：孫唯容）