讀台大不敢講？資優生抖原因：要一直說謊 網見科系秒懂
大學是人生求學階段相當重要的一個環節，不僅是學校重要，其所讀科系更是會影響出路，而在台灣，幾所頂尖大學如「台大」、「清大」、「交大」、「成大」等等，都是莘莘學子嚮往的頂大。而就有網友討論「大家唸台大什麼科系會不敢講嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 10:39:44
一名就讀台大醫學系的同學在「Dcard」貼文指出「像我就很討厭被問念什麼科系，尤其是剪頭髮的時候就很尷尬，都直接掰說我念人類系，然後剪頭髮的姊姊還是會開始問人類系是在幹嘛的......令人感到煩躁，有人要分享上台大什麼科系會不想說嗎？」
貼文一出，釣出整排台大學生訴苦「我都不會說我唸台大，直接說一間私立的就不會再問了」、「說出台大醫頓時變焦點....真的不想講」、「說是台大醫，那些長輩們就要躁動了」、「之前男同學掉了學生證，後面幫他撿起的姐姐一看到醫學系瞬間變得超熱情....」、「我都說北部國立大學，講台大可能還會被嘲諷」、「不只醫學系吧，真的不想說自己唸台大...每次都被問一堆問題」。
也有不少學校的同學出面表示「我高雄醫學大學醫學系，我也不想說，我都說物治系」、「我念長庚，每次講出來一堆人就說是護理？真的翻白眼」、「我師大社會教育學系，每次都被問是不是要當社會老師，後面懶得解釋，都直接說對」、「我台大政治系...每次親戚都問我是不是要當政客＝＝」。（編輯：張嘉哲）