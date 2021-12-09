Sony為何在台灣仍超夯？用戶點出「1優勢」認了：誰能贏
近年來各大3C品牌競爭激烈，除了紅遍全球的知名科技大牌蘋果（APPLE）外，源自於日本的Sony也擁有不少死忠粉絲喜愛。不過，就有網友好奇詢問「台灣人為什麼特別喜愛SONY這個品牌？」而引起用戶們點出最強優勢。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 11:29:52
一名網友於PTT八卦板上文，表示日本早期家電廠多如牛毛，但台灣人對於Sony這品牌非常支持，「各種電子都還有人買，手機在全球銷售量裡面根本看不到SONY這個名字，台灣還能擠進大概第十名左右」；不僅如此，他指出甚至有民眾喜愛Sony的中階電視，讓他不解詢問「所以到底SONY對台灣人有什麼魔力，難怪被稱索島，有八卦嗎？」
問題曝光後，隨即引發眾人討論，「貴加潮，其他家的廣告就是沒有那種感覺」、「以前打下來的品牌基礎」、「日本製造第一個會想到的品牌，你說呢」、「索尼頂多就手機被打趴而已，其他高階產品在全球都還是領先群雄好嘛」、「SONY大粉絲叫賈伯斯」。
其中就有用戶點出最大優勢在於品質，直喊「說真的至少索尼的東西有一定的水準」、「Sony電視品質就是品質保證好嗎？誰能打」、「sony的品質和行銷有一定的水準」、「很多產品都是他們研發出來奠定規格的，當時超潮，而且品質功能跟設計都很好，是被Apple軟硬體跟銷售服務整合地太好幹掉的。」
但也有鄉民搖頭直喊，「品質不錯，但是價格不低」、「有很愛嗎? 又貴又普」、「貴又容易壞」、「放屁..我電視早就轉戰LG」、「以前的sony還不錯，現在的話就...」。（編輯：陳雅雲）