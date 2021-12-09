夜市土虱「炸出橘色觸手」！一剝開嚇歪她 行家急揭真相
台灣夜市美食十分多樣，而近期因天氣逐漸轉涼，不少人喜愛到夜市來一碗熱騰騰的藥燉土虱，以此溫暖身心。不過，卻有女網友近日品嚐土虱時，發現土虱裡炸出多條橘色觸手，讓她嚇得不敢再吃。貼文曝光後，就有同樣販售土虱的店家現身解答真相。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 11:56:07
一名女網友於臉書社團《爆廢公社》上貼出一系列土虱照片，只見畫面中，在土虱肉塊的切口處部分，清晰可見多條橘色觸手炸出，讓原PO見狀嚇壞詢問「有人知道這是什麼嗎？在土虱肚子裡⋯⋯」。
貼文曝光後，不少網友紛紛傻眼直呼，「以後不吃這個了」、「土虱超噁的，不好吃又臭。不知道為什麼那麼多人喜歡吃」、「看完都沒食慾了」、「土虱不是都會去除肚子裡面的東西嘛⋯」。
甚至有人猜測，「是寄生蟲吧，超噁」、「我猜魚腸或是植物根部」、「感覺應該比較像內臟沒處理的Fu，一般魚內臟連接頭部都帶有穿插不齊的血管，有殺魚自己取內臟的人應該不陌生的感覺」。
根據《三立新聞網》報導，一名在夜市販售當歸土虱的店家現身解釋，指出照片中條狀物體，真面目其實是「土虱的生殖器官」，可能是因店家處理時沒有清理乾淨，並非是寄生蟲。（編輯：陳雅雲）