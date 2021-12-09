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從國外回台必吃麥當勞？內行人揭「真實理由」：不敢相信

▲麥當勞憑藉著獨特的薯條風味以及時不時推出新產品，深受老饕喜愛。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲麥當勞憑藉著獨特的薯條風味以及時不時推出新產品，深受老饕喜愛。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-09 14:26:36

麥當勞憑藉著獨特的薯條風味以及時不時推出新產品，深受老饕喜愛，而由於麥當勞屬於國際品牌，在世界各國因應不同的飲食文化，販售的東西也不盡相同。近日，YouTuber Hook就分享「美國麥當勞以及台灣麥當勞的差異」影片吸引超過60萬觀眾收看討論。

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▲YouTuber Hook比較美國與台灣麥當勞的差異。（圖/Hook YT）
Hook日前上傳新影片，比較美國麥當勞以及台灣麥當勞的差異，特別連線遠在美國旅居的好友，兩人分別到麥當勞購買早餐、午餐及晚餐，其主要差異在於美國麥當勞的熟食漢堡類較台灣的多，飲料種類方面也是完勝，但價格上比台灣貴出許多（不過以當地物價來看，麥當勞算便宜）。

而談到其他差異，Hook好友則透露「美國麥當勞的雞塊沾醬有七種，非常多，吃起來與台灣沒有太大差異，但因為美國麥當勞沒有炸雞，所以唯一的炸物就是雞塊，而飲料選擇方面雖然多元，但也沒有像台灣有販售的玉米湯」讓Hook也大感驚訝。

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▲美國的麥當勞沒有炸雞，讓不少去國外留學的台灣人非常不適應。（圖/Hook YT）
影片曝光後，就有不少網友紛紛回應「沒有炸雞跟玉米湯我不能活！」、「美國竟然沒有賣炸雞嗎？好驚訝」、「以前都覺得美國麥當勞比較好，但經過你們的實測後，才發現其實不一定，各有各的好」、「歐洲國家很多也都沒有炸雞跟玉米湯QQ」、「在美國唸書的本人表示每次回台灣都要爆喝玉米濃湯啊，不理解為何沒賣」、「每次留學回來都一定要殺台灣麥當勞吃炸雞跟玉米湯....國外都沒有賣，真的不敢相信」。（編輯：張嘉哲）


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