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美洲獅路過！狗狗隔窗「興奮搖尾巴」　媽臉綠：賣鬧啦

▲美國一名女老師回家時，驚見院子出現一頭美洲獅，而自家狗狗好奇地站在玻璃門前與牠對望。（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）
▲美國一名女老師回家時，驚見院子出現一頭美洲獅，而自家狗狗好奇地站在玻璃門前與牠對望。（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）

編輯中心/綜合報導

2021-12-09 17:08:55

就算好客也要看一下對象啦！美國一名女子養了一隻狗狗「戴許Dash」，這天她回家時看見愛犬不停盯著玻璃門，仔細一看院子裡竟然出現一隻「野生大貓」，而且戴許對牠相當好奇不斷搖尾巴，嚇得她表示：「我都快尿褲子啦！」。

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▲日前莎拉回家時，竟然看見院子裡出現一頭野生美洲獅。（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）
▲日前莎拉回家時，竟然看見院子裡出現一頭野生美洲獅。（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）
原來這名女子是住在科羅拉多州的一名老師莎拉Sarah Bole，日前她於傍晚下班回家時，發現自家狗狗戴許隔著玻璃門不停看向後院，莎拉走近一看驚見竟然是一隻成年美洲獅在「逛大街」，發現屋內的狗狗便停下腳步與牠互相對看。奇妙的是戴許並不害怕眼前這隻體型比自己大的動物，只是好奇地靠近玻璃，還搖尾巴看著牠，而美洲獅與牠「交流」沒多久，也抬起手手試圖撥門，整個過程都被沙拉拍了下來！

▲戴許：馬麻～妳看有新朋友欸！（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）
▲戴許：馬麻～妳看有新朋友欸！（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）
▲美洲獅：嘿！你要出來玩嗎？（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）
▲美洲獅：嘿！你要出來玩嗎？（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）
讓莎拉驚訝的是，戴許全程一直坐在門邊不走，即使自己怎麼呼喚牠都沒用，彷彿很想認識這位沒見過的「新朋友」，就在美洲獅決定轉身離開走回森林時，戴許甚至叫了起來，似乎不想讓牠這麼快離開，讓莎拉趕緊出聲要戴許安靜，免得又將「大貓」給叫回來啊！

▲戴許全程好奇地盯著美洲獅，甚至還對牠搖尾巴。（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）
▲戴許全程好奇地盯著美洲獅，甚至還對牠搖尾巴。（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）
▲美洲獅也隔著玻璃門隊戴許嗅嗅～（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）
▲美洲獅也隔著玻璃門隊戴許嗅嗅～（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）
▲戴許：歡迎你隨時來玩喔（媽在一旁已嚇暈）！（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）
▲戴許：歡迎你隨時來玩喔（媽在一旁已嚇暈）！（圖／翻攝自臉書帳號Sarah Bole）
莎拉事後也補充，當下雖然自己驚魂未定，但是事後再看一次影片，覺得美洲獅並沒有對戴許做出任何攻擊性的意圖，也許只是好奇玻璃的另一邊是什麼、想弄清楚而已，但也佩服戴許的大膽，或許自己的狗狗真的很喜歡交新朋友呢！現在一起來看看這段奇遇的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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