全員逃走中？北市動物園又傳逃脫 棉頭絹猴館外探險遭逮
台北市立動物園前天（7日）才發生水豚君母女翹家事件，沒想到今天（9日）又有一隻「棉頭絹猴」溜出來探險！原來今天下午13:20左右，這隻叫「小白」的棉頭絹猴從穿山甲館外圍溜出來，目前已經順利尋獲！
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 17:56:38
北市動物園表示，今天下午13點20分左右，一名園內駐警發現一隻棉頭絹猴在穿山甲館外的網目上爬行移動，立刻通報同仁前往誘捕，隨即園內的同仁以及獸醫師在穿山甲館周圍拉起封鎖線，並且拿出食物引誘牠靠近，雖然在第一次誘捕失敗，不過隨後工作人員在館內分組，最後大約在15:00左右於4樓平台處以網子捕撈到牠後，便立刻送往獸醫室檢查，確認牠就是來自新加坡的雌性棉頭絹猴「小白」，也是棉頭絹猴家族的媽媽！
園區也透漏，目前正在全面檢視穿山甲館的網籠是否有破口，也不排除小白可能是從遊客入口處脫逃，所幸牠只是在「館外探險」，但由於牠在館外活動時間較長，因此獸醫師仍然未牠注射輸液以補充水分及電解質，另外也將牠留院觀察確保牠一切安全，只是這連日來發生動物逃脫的狀況，讓園方必須正視設備維護以及進行內部檢討，希望未來不會再發生類似的事件。（編輯：陳珮瑜）