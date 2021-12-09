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全員逃走中？北市動物園又傳逃脫　棉頭絹猴館外探險遭逮

▲今日（9）下午13:20左右，一隻棉頭絹猴從穿山甲館溜出來，在館外的網目上探險。（圖／台北市立動物園）
▲今日（9）下午13:20左右，一隻棉頭絹猴從穿山甲館溜出來，在館外的網目上探險。（圖／台北市立動物園）

編輯中心/綜合報導

2021-12-09 17:56:38

台北市立動物園前天（7日）才發生水豚君母女翹家事件，沒想到今天（9日）又有一隻「棉頭絹猴」溜出來探險！原來今天下午13:20左右，這隻叫「小白」的棉頭絹猴從穿山甲館外圍溜出來，目前已經順利尋獲！

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▲一名園區內的駐警發現一隻棉頭絹猴從館內逃脫。（圖／台北市立動物園）
▲一名園區內的駐警發現一隻棉頭絹猴從館內逃脫。（圖／台北市立動物園）
▲園區同仁以及獸醫師接獲通報後，立刻在穿山甲館串起封鎖線盯場。（圖／台北市立動物園）
▲園區同仁以及獸醫師接獲通報後，立刻在穿山甲館串起封鎖線盯場。（圖／台北市立動物園）
北市動物園表示，今天下午13點20分左右，一名園內駐警發現一隻棉頭絹猴在穿山甲館外的網目上爬行移動，立刻通報同仁前往誘捕，隨即園內的同仁以及獸醫師在穿山甲館周圍拉起封鎖線，並且拿出食物引誘牠靠近，雖然在第一次誘捕失敗，不過隨後工作人員在館內分組，最後大約在15:00左右於4樓平台處以網子捕撈到牠後，便立刻送往獸醫室檢查，確認牠就是來自新加坡的雌性棉頭絹猴「小白」，也是棉頭絹猴家族的媽媽！

▲大約在15:00左右於穿山甲館4樓捕獲逃跑的棉頭絹猴。（圖／台北市立動物園）
▲大約在15:00左右於穿山甲館4樓捕獲逃跑的棉頭絹猴。（圖／台北市立動物園）
▲立刻帶往獸醫院做檢查。（圖／台北市立動物園）
▲立刻帶往獸醫院做檢查。（圖／台北市立動物園）
園區也透漏，目前正在全面檢視穿山甲館的網籠是否有破口，也不排除小白可能是從遊客入口處脫逃，所幸牠只是在「館外探險」，但由於牠在館外活動時間較長，因此獸醫師仍然未牠注射輸液以補充水分及電解質，另外也將牠留院觀察確保牠一切安全，只是這連日來發生動物逃脫的狀況，讓園方必須正視設備維護以及進行內部檢討，希望未來不會再發生類似的事件。（編輯：陳珮瑜）

▲經過獸醫師初步檢查，所幸棉頭絹猴沒有任何異常，但仍需留院稍作觀察。（圖／台北市立動物園）
▲經過獸醫師初步檢查，所幸棉頭絹猴沒有任何異常，但仍需留院稍作觀察。（圖／台北市立動物園）
▲獸醫師掃瞄晶片號碼，確認這隻逃脫的棉頭絹猴是來自新加坡的母猴「小白」。（圖／台北市立動物園）
▲獸醫師掃瞄晶片號碼，確認這隻逃脫的棉頭絹猴是來自新加坡的母猴「小白」。（圖／台北市立動物園）

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