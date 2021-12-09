路人停車擋住家門！苦主無法外出 報警也沒用：顏色不對
交通道路管制法明文規定紅線車輛不得停車，但近日，有民眾要把車子開出家門時，家門出入口遭到路人臨時停車擋住去路，讓屋主的車根本開不出去，請警方查協助後，警察卻表示無法聯絡車主，且該住戶家門前的標線為白線，因此無法開單或拖吊便先行離去，讓屋主非常困擾只好求助網友。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 20:31:03
根據原PO於《PTT》表示，家門外的出入口被汽車擋住，讓自己無法出門，請來警察協助，卻因為門口是白線而無法開單或拖吊，警察也表示因車主沒有留下手機連絡不上，便已經先行離開了。
貼文一出，網友紛紛表示，「拿他沒辦法啊，以後記得申請畫紅線」、「不是紅線不能拖真是奇怪的規定」、「劃紅線，不然你隨便開個口，別人就不能停喔」。但也有民眾主張，「白線壓線還是不能停呀」、「沒改照沒紅線，這樣的現況一樣不能停啊，明顯是人車出入口」。
而實際上根據道路交通法「明顯有妨礙其他人、車通行處所，不得停車」，但因該條款未明確詳細規範定義，是否算人車通行處還是難以馬上認定，因此多數網友還是建議原PO，向政府申請在出入口畫上紅線，最能有效解決此問題。
除此之外駕駛們也需要特別注意，若是有合法申請執照的停車場門口，就算地上沒有畫上標線，只要有擋住駕駛去路就能開罰，但若是民眾私人的車庫，沒有畫上標線，警方到場依法確實只能協助找到車主移車。（編輯：鍾怡婷）