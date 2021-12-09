金管會開鍘！金融業今年已吞318張罰單 全年罰金恐破3億
金管會今（9） 日公布今（2021）年前11月銀行局、保險局及證期局累計已開出318張罰單，罰鍰金額達到2億7655萬元。由於金管會主委黃天牧透露，還有1件銀行理專監守自盜案還在處理中，預計最快今年底前進行裁處，由於銀行法已將罰鍰上限拉高至5千萬元，一旦再祭重罰，今年金融業罰鍰金額不排除突破3億元。
記者顏真真/台北報導
2021-12-09 19:47:46
根據金管會銀行局統計，今年1至11月共開出10張罰單，累計罰鍰達9289萬元，較去年同期增加23%，主要是今年有台新銀行理專A錢案開罰3千萬元，加上日盛金大股東建群投資未如實申報最終受益人開罰2500萬元，還有花旗銀行與兆豐銀行各被罰了千萬元。
至於保險局今年前11月累計開出69張罰單，罰金更已破億，達到1億1200萬元，但較去年的65件、1億2600萬元，少了1400萬元，減幅11.11%，主要是今年壽險業沒有破千萬元的高額罰單，並預估今年全年罰金不會超越2020年的1億3560萬元。
在證期局部分，累計今年1至11月開出239件罰單，累計罰金7166萬元，低於去年同期的7864萬元。不過，今年開罰的包括勞動基金代操投信的炒股弊案、KY 康友案、證交所機房券商主機共置罰案，都是罰金名列前茅的裁罰案。