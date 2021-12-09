COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

金管會開鍘！金融業今年已吞318張罰單　全年罰金恐破3億

▲金管會今（2021）年累計已對金融業開出318張罰單，罰金更達2億7655億元，全年更可能突破3億元。（圖／NOWnews資料照）
▲金管會今（2021）年累計已對金融業開出318張罰單，罰金更達2億7655億元，全年更可能突破3億元。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-12-09 19:47:46

金管會今（9） 日公布今（2021）年前11月銀行局、保險局及證期局累計已開出318張罰單，罰鍰金額達到2億7655萬元。由於金管會主委黃天牧透露，還有1件銀行理專監守自盜案還在處理中，預計最快今年底前進行裁處，由於銀行法已將罰鍰上限拉高至5千萬元，一旦再祭重罰，今年金融業罰鍰金額不排除突破3億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據金管會銀行局統計，今年1至11月共開出10張罰單，累計罰鍰達9289萬元，較去年同期增加23%，主要是今年有台新銀行理專A錢案開罰3千萬元，加上日盛金大股東建群投資未如實申報最終受益人開罰2500萬元，還有花旗銀行與兆豐銀行各被罰了千萬元。

至於保險局今年前11月累計開出69張罰單，罰金更已破億，達到1億1200萬元，但較去年的65件、1億2600萬元，少了1400萬元，減幅11.11%，主要是今年壽險業沒有破千萬元的高額罰單，並預估今年全年罰金不會超越2020年的1億3560萬元。

在證期局部分，累計今年1至11月開出239件罰單，累計罰金7166萬元，低於去年同期的7864萬元。不過，今年開罰的包括勞動基金代操投信的炒股弊案、KY 康友案、證交所機房券商主機共置罰案，都是罰金名列前茅的裁罰案。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.55%62.45%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀