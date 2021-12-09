虎年春節圍爐聚餐商機豐 餐飲業競推年菜外帶搶食

搶食虎年春節圍爐聚餐商機，台中市餐飲業爭相推出除夕宴及年菜外帶。今年農曆春節連假達9天，由於無法出國加上返台過年人數創新高，圍爐聚餐需求大增，不少星級餐廳圍爐宴幾乎都已訂滿，以台南擔仔麵台中店為例，100桌圍爐宴早就高掛「滿席」牌，連年菜外帶都超搶手。新天地餐廳更表示，今年外帶年菜預購訂單暴增，銷量可望較去年成長5成。





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台中兆品酒店鎖定小家庭推出的「虎笑迎新富貴吉祥組」外帶年菜，六菜一湯，每組5人份原價6380元，在百業紛漲中，不僅加量，更大手筆推出早鳥優惠價，12月31日前預定，可享6折3888元特惠。兆品常溫年菜均由主廚當日現做，從除夕前111年1月28日開放取餐，一路至年初五(2月5日)，民眾在家也可以享受星級飯店佳餚。





▲兆品酒店台中店推出適合小家庭的外帶年菜，優惠早鳥下殺六折，超佛心。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.9)

兆品酒店年菜外帶組，集結粵菜、台菜及創意料理，口味豐富多元，有經典菜餚「鮑汁海參燒虎掌」、「鴻運五柳鱻魚」，頂級「海味魚翅佛跳牆」、「吉事焗大蝦」，頭盤「金虎進家富滿堂」是選用五味九孔、醉雞、沙律軟絲、烏魚子、油醋鴨胸組成，象徵新的一年福氣滿堂。





改組後重新出發的台南擔子麵台中店，金字招牌依舊是饕客首選，多達100桌的「虎虎生風」圍爐宴合菜，有三種價格11800元、15800及28800元，早已全部訂滿，搶不到圍爐宴席，很多老主顧只好轉戰外帶年菜，5人份包括經典御品佛跳牆、金銀蒜蒸海大蝦等5菜1湯，每套5800元。

▲台南擔仔麵台中店推出年菜外帶，嚴選頂級食材，有三種組合菜色可供選擇。（圖／業者提供）

外帶年菜組十人份的有9800元及16800元二種，都是嚴選頂級食材烹調，吃得到龍蝦、南非鮑魚和魚翅等，即日起接受預購至1月24日截止。由於強調「熱年菜」，提貨食間是除夕上午11時起至下午4時， 民眾買回家簡單復熱，即可享用與餐廳一樣的美味佳餚。

新天地外帶年菜主打台式經典風味搭配異國料理，有6人份及10人份二款，價格自6880元至9988元皆有，嚴選高檔鮑參翅肚、外型紅艷討喜的帝王蟹與龍蝦食材，為圍爐宴增添富貴喜氣。值得一提的是， 為了讓闔家圍爐不落單，新天地暖心推出外帶年菜+1，即除夕防疫圍爐餐盒，提供返鄉過年而防疫隔離的人，也能享受除夕圍爐佳餚。凡購買外帶年菜10人份、6人份一組，即可加購一組除夕防疫圍爐餐盒。

▲台中新天地餐廳年菜外帶菜色豐富，生意強強滾，預購暴量，預估銷量可望成長5成。（圖／業者提供）

新天地整套年菜都是主廚當日現做，有「御品魚翅佛跳牆」、「雙龍翻騰戲東海」、「帝王蟹米糕」、「花膠海參燴長年菜」和「海鮮起士焗披薩」等佳餚。其中「粵式胡椒豬肚雞煲湯」是以藥材與老母雞高湯精燉，帶有胡椒香辣味。圍爐必備的魚料理「富貴紙包石斑魚」象徵年年有餘。即日起開始預購，可於旗下梧棲店、旗艦店、東區店訂購取餐。

▲王品集團首次推出熱年菜外帶服務，集合了中餐三大品牌莆田、享鴨、丰禾，從12月8日到明年元月30日預購。（圖／王品集團提供）



王品集團首次推出熱年菜 外帶服務，集合了中餐三大品牌莆田、享鴨、丰禾，從12月8日到明年元月30日預購，元月31日除夕當天現做現取。丰禾與享鸭聯名推出虎年雙享丰收宴，每套6888元，適合8-10人大家庭。莆田虎躍星春團圓宴，每套5288元，適合小家庭享用。王品要以親民價格、彈性菜色組合，以及星級飯店品質，讓民眾在家也能嘗到餐廳精緻料理。





