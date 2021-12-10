外籍漁工溫馨慶聖誕　用信仰凝聚同鄉在異鄉的心

《四方報》報導，聖誕節將至，不少信徒都期待趁著節慶與家人團聚，對於遠漂異鄉打拼、長年難以回家的外籍漁工而言，這份信仰的力量尤其重要。儘管台灣的外籍漁工多來自印尼爪哇島，以信仰伊斯蘭教為主，但仍有少部分包括來自蘇拉維西島的漁工是信仰基督教，面對即將到來的聖誕節，這群為數不多的基督徒漁工們，即使身在異地，仍不忘舉行慶祝活動，享受溫馨的佳節氣氛。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-10 11:00:00
昨（8）日，正濱漁港的基督徒漁工們邀約北海岸漁港的印尼籍基督徒漁工，趁著難得的空檔，透過仲介借場地提前舉辦聖誕慶祝活動，並邀請到印尼在台辦事處的兩名同仁、長期服務漁工的NGO組織「新事社會服務中心」，以及兩名天主教神父，大家齊聚唱詩歌、念聖經、祈禱祝福，現場還準備了便當、水果、飲料和印尼特殊的小吃點心，讓大家一起享用。
有漁工分享，自己過去大約每兩年就會回家一趟與家人碰面，但疫情下已經三、四年沒回家了，面對親友和家人染疫、接受治療，種種情況都無法在一旁陪伴；甚至是家人染疫去世，也無法親自替家人送別，一番發言觸動現場漁工們的思鄉之情，一個個看似堅強的大男生們都忍不住流下心酸的眼淚。
會後，新事社會服務中心和印尼駐台辦事處也利用機會向漁工們宣導相關權益及法規；新事的漁工組專員李正新則暖心向漁工喊話，給予心靈支持，感謝他們願意來台為台灣漁業努力貢獻，並表示相當敬佩他們對於家的犧牲奉獻，願意離鄉背井到異鄉工作，即使面對各種困境、隔閡和挑戰也堅持打拼。兩位神父則用基督的話語勉勵漁工們，當內心煩躁不安時可以多祈禱，勿忘來台工作的初衷。
由於漁工出海作業時間不定，再加上疫情干擾，讓這場難得的慶祝活動別具意義。李正新指出，當天的聖誕活動主題是「BERUBALAH OLEH PEMBAHARUAN BUDI-MU」，意思大約是「改變來自內心的昇華」。他表示，信仰是每個人的重要依附，尤其是漁工們礙於疫情回不了家，思鄉之情加上長期在海上作業容易產生與世隔絕的孤獨感，讓信仰的支持變得格外重要。
他也指出，本次活動場地是外籍漁工向仲介借地方舉辦的，政府應當完善港邊的基本人權設施，包括規劃休閒活動室、盥洗室及廁所等，此外也應透過更多多元的方式來關心、照顧外籍移工的生活及心靈層面，回歸到「以人為本」的角度去關心照顧這群異鄉遊子。