麻辣鍋加啥才專業？老饕秒喊「3字」嗨了：好吃到不敢信
冬天逐漸到來，氣溫也越來越低，麻辣火鍋成為不少台灣人必吃的美食之一，對此就有一名網友好奇問「吃麻辣火鍋配什麼才是王道？」貼文曝光後立即引起熱烈討論，其中配料「老油條」被網友們點名最多次，狂讚：「肯定老油條，好吃到不敢信！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 07:04:14
該名網友昨（9）日在PTT貼文，他以「吃麻辣火鍋配什麼才是王道？」為題，表示近期超市及超商都推出各式各樣的麻辣火鍋，令他每一種都想買來嚐鮮，平時他吃麻辣鍋最喜歡搭配肉片、豆腐、白菜及高麗菜，還有烏梅冰沙，主食則選擇泡麵或冬粉，也因此好奇發問：「大家都配什麼咧？」
貼文一出，網友紛紛留言，「王子麵、麻辣豆腐」、「烏梅汁必備，上次去馬辣有烏梅冰沙更棒」、「無糖綠」、「黑松沙士」、「豆皮、鴨血、凍豆腐」、「王子麵、豆皮、鴨血、臭豆腐、油條、金針菇」、「寬粉、冬粉」。
不過，最多人點名「油條」，且還強調要老油條才對味，「老油條，一定要！」、「油條」、「油條，去麻辣鍋店買」、「沒油條你跟我說吃麻辣鍋」、「油條去永和豆漿買，叫他複炸」、「油條啊」、「肯定老油條，好吃到不敢信」、「鍋底、油條、凍豆腐再搭個涼粉，完美」、「老油條／高麗菜／王子麵／紅酒」。（編輯：賴禹妡）