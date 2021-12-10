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深夜點外送「40元薯條」爽吃！他一開臉綠炸：真的羞辱人

▲原PO收到餐點後，發現小薯只剩一根，感到既傻眼又憤怒。（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO收到餐點後，發現小薯只剩一根，感到既傻眼又憤怒。（圖／翻攝自Dcard）

編輯中心/綜合報導

2021-12-10 07:45:29

近幾年外送平台盛行，消費者只要在家叫餐，就有外送員能送到府，卻也因此引起很多爭議，就有一名網友表示，他某天下班後點了一袋炸物外送，沒想到收到餐點後，竟發現40元的小薯只有1根，就連鹽酥雞也不到半袋，令他傻眼又憤怒。 

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「這會不會太小了！」該名網友8日在Dcard中貼文，他表示下班回家後點了炸物外送，本想配冰箱啤酒放鬆一下，沒想到收到餐點時，裡頭要價40元的小薯，竟只剩一根超迷你的薯條，連120元的鹽酥雞都不到半包，但因時間太晚求助無門，令他怒喊：「心情一整個差，滿滿的髒話，有人有解決辦法嗎？」 

▲網友收到餐點後，發現小薯只剩一根。（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO餐點出了問題，卻因時間太晚求助無門，忍不住怒喊「心情一整個差」。（圖／翻攝自Dcard）
貼文曝光，有網友猜測，「被外送員吃掉了啦」、「路上邊騎邊吃」、「留一根也太羞辱人，還不如整包吃光」、「哎呀，真香啊（嚼）」、「這一定是被吃」、「吃這麼多，也太無情了吧」、「竹籤上還有肉，感覺就被吃過」、「吃成這樣，不如整包吃光」。 

不過，也有網友認為，「還是外送員摔倒，全部灑出來了」、「我覺得灑出來這可能蠻大的欸⋯偷吃會不要臉到吃這麼多嗎」、「不是灑出來就是原PO吃的，外送員偷吃這麼多後要棄單方式很多種（破損、遺漏），根本沒必要這麼明顯像是偷吃的樣子還送給客人，一看就會被發現，卻吃到剩一根這樣合理嗎？」 

事後原PO透露，UberEats客服一早有打電話來了解詳細狀況，也做了退款處理，同時表示「我個人也覺得是外送員偷吃，因為取餐時外送員口罩是拉下來的，而且手一直放在保溫袋」，不過因手頭沒有證據也只能作罷。（編輯：賴禹妡） 

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