台灣唸「這科系」以為很賺！網一看秒懂：讀台大也救不回
大學是人生求學階段相當重要的一個環節，不僅是學校重要，其所讀科系更是會影響出路，而在台灣，高薪產業以「理組」、「醫學類」為首，文組通常在社會起薪較低，升遷相對困難，常常引起討論。而就有網友熱議「什麼科系其實沒那麼賺錢？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 08:48:02
原PO在PTT文指出「我也是後來才知道，原來當獸醫並沒有那麼賺.....而且薪水還蠻少的，一開始也以為心理系出來會蠻賺錢的，但心理系的朋友也跟我說沒什麼前途，各位心中還有什麼科系是以為出社會會很有前途，但實際上沒那麼賺的？」
貼文一出，網友紛紛回應「法律沒考上證照，廢系一個」、「法律，近年連續聽到法律系轉考郵局或警察的一堆」、「藥師，做一輩子薪水都不會漲」、「心理系XD你知道這個系出來是幹嘛的嗎？台灣很多人以為心理系出來可以當心理醫生」、「我家人護士....在小診所忙翻，薪水也才3Ｗ多，CP值真的不高」、「法律系啊！沒證照月薪就是25k」。
另外，也有不少人認為是獸醫，甚至也有過來人出面分享經驗「第一個想到的是獸醫，雖然有個醫字，收入連中醫都摸不到」、「獸醫真的要自己開業才賺....」、「很多都是要自己開業>給人請，但獸醫比較偏，比起牙醫、醫院醫師差多了，讀台大都一樣」、「會說獸醫賺的應該是家裡老爸有幫忙開獸醫院啊＝＝...受雇的真的沒很賺，跟其他醫科差遠了」、「絕對是獸醫，一堆獸醫非台大騙別人說差一點上醫學系，也蠻可憐的」。（編輯：張嘉哲）