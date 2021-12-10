7-11隱藏優惠曝光！內行爽省破千元 網嗨：以為只折一次
7-11「歲末感謝祭」活動開跑，官網指出，只要在12月1日至20日間於門市完成EC取件與寄件，就能免費拿到11元購物抵用券，且限量200萬組，折扣券可以使用到12月25日，好康消息曝光立即引起網友討論，近日還有網友分享，其實一筆訂單不限用一張折抵券，可以重複疊加使用，甚至有內行人已省了千元以上，讓不少網友驚喊：、「已丟光一堆，現在趕緊筆記！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 10:19:44
該名網友昨（9）日在臉書「爆廢公社二館」貼文，她表示取貨時，7-11送了一張歲末感謝祭的11元折價券，原以為是一樣東西只能使用一張，沒想到店員透露可以重複疊加使用，因此她拿出好多張刷在同一筆消費裡，一口氣省下一大筆，最後結帳只需要付5元，特別發文和大家分享這個好康消息。
貼文一出，不少網友也爽喊，「我也超多，對於有在買賣的爽賺好多」、「我也以為一次只能折抵一張，結果可以多張一起折抵，覺得開心」、「買了1000多，都用券折掉了~可以先存在APP裡面唷」、「我已經用掉10幾張～抵完覺得痛快」、「一個條碼11元呀，用了快1000了吧」、「我剛剛買晚餐用掉13張」、「從7塊用到11塊，折好折滿」、「這些真的都是可以重複疊加的，以後別丟了」、「超好用，最近狂寄貨，已折了300多」。
另外，還有網友第一次聽說這個消息，「哭！我之前都和店員說不要」、「好險看到這篇廢文，讓我的荷包又重新鼓了起來」、「我都⋯沒看就丟掉了」、「講了我才知道，我也丟了不少張」、「我還以為只能一次用一張，我都丟了」、「天哪這個有這麼好用喔～我都叫店員直接丟掉」、「什麼！我都說不要收據了」、「已丟光一堆，現在趕緊筆記」、「我怎麼不知道這個好康」、「還好妳有說，我差點就丟了」。（編輯：賴禹妡）