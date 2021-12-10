公布確診女研究員足跡 侯友宜：疫情嚴重耶誕城該停就停
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（9）日證實，中央研究院南港P3實驗室的一名女研究員，疑工作過程曾接觸過病原而不慎的染疫；新北市長侯友宜今（10）日召開防疫記者會說，初步判定是感染Delta病毒株，也公布確診者的公共足跡史。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-10 10:03:23｜2021-12-10 10:14:00
由於2021新北歡樂耶誕城3日才開城，吸引眾多的人潮前往朝聖，加上11日、12日的晚間將舉行「巨星耶誕演唱會」，也讓外界關切新北市的相關防疫作為；侯友宜在記者會中回應，耶誕城是人潮最多的地方，民眾如有飲食需求，請至「飲食專區」，參觀燈區、拍照時均須全程佩戴口罩，進入飲食區要實聯制、量體溫，同時已請耶誕城的主辦單位掌握疫情狀況，如果疫情嚴重，「該停止就會停止」。
依據新北市政府衛生局初步疫調的結果，染疫女子11月28日上午11時前往汐止新台五路一段的遠雄廣場陶板屋用午餐約2小時、隨後逛2樓寶雅、宜德利家具及B1家樂福；11月29日晚間6時23分前往初原麵廠汐止工建店，12月1日晚間6時到孫東寶汐止南昌店用晚餐，12月7日晚間8時則在7-11汐止新工建門市，及12月8日逛康是美汐止北峰門市。
衛生局指出，新北市今日新增一名本土個案(案16816)，是一名20多歲女性，居住在汐止區，工作地在台北市，是中央研究院實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗；個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀，11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，12月9日確診，初步判定感染Delta病毒株。
衛生局長陳潤秋說，經過疫調，該個案目前新北市匡列接觸者66人，其中44人列居家隔離，目前都已經安排採檢，採檢66位的接觸者中，49人為陰性，初步疫調個案與男友同住，男友採檢陰性已經送集中檢疫所隔離，將會持續擴大疫調，進行後續相關工作；至於個案足跡地點涉及雙北市包括有商店門市、餐廳、百貨商場、車站等地點，都在第一時間通知這些場所立即展開清消，呼籲同一時間有去過這些地點的民眾，身體有不適就不要上班、上課。