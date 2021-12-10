傳LINE潛規則曝光！網抖「正確用法」 中肯2點用戶認了
台灣人使用LINE通訊軟體的比例非常高，因為具有傳訊、通話等功能，且能三五好友一起創立群組，共同聊天，也能拿來運用在公事上面，成為台灣最多人使用的通訊APP，不過由於LINE有「已讀」的功能，常常造就所謂「已讀不回」、「不讀不回」的話題。近日，就有網友分享自己的傳訊理論，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 12:09:46
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「到底是一直發訊息的人不禮貌？還是不讀訊息的人才不禮貌？有人覺得說都很不禮貌，但我個人覺得，還是一直發訊息的人不禮貌，在這個手機不離手的年代，人家想回早就回了，一扇敲不開的門，一直敲就是不禮貌」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「說的真好，一敲再敲，不回就是不回，停止你的動作吧！不要再做無意義的動作了」、「真的＝＝醒醒吧」、「沒錯，人家想回就會回了」、「你如果真的那麼重要，他再忙也會想辦法回覆你，如果你不重要，他即使24小時都有空也不會回覆你」、「LINE真的常常有這問題...不馬上已讀就會有人生氣，你真的沒那麼重要，放過自己」。
另外，也有不少人提到另一點「還有自己來找你聊天，結果愛回不回的人，這種人更討厭」、「遇到超多自己找別人聊，然後又不讀不回，或者已讀不回，而且看這種人手機，通常都有一堆未讀訊息」、「真的不懂都不太回人家訊息的，還要跟人家聊天，然後也聊不起來，因為都回很慢，真的無解，心態正確一點」。（編輯：張嘉哲）