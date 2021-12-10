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尼加拉瓜斷交　陳其邁：中國從不放棄任何機會打壓

▲陳其邁認為，在國際空間的打壓，中國從不會放棄任何機會，所以國人應該要更加的團結。（圖／高雄市政府提供，資料畫面）
▲陳其邁認為，在國際空間的打壓，中國從不會放棄任何機會，所以國人應該要更加的團結。（圖／高雄市政府提供，資料畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-10 11:52:04

我國原位於中美洲的邦交國，尼加拉瓜政府今（10）日宣布與我國斷絕外交關係，而這也是尼加拉瓜史上第二次與我國斷交，對此高雄市長陳其邁表示「非常遺憾」，在國際空間的打壓，中國從不會放棄任何機會，所以在面對中國的打壓，國人應該要更加的團結。

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對於台灣又丟一個邦交國，陳其邁指出，這也代表我們作為一個主權獨立的國家，必須有更多的國際組織的參並爭取外交的空間，當然更重要的我們也要有自我防衛的決心，無論中國從軍事或者外交，各方面在國際空間的打壓，中國從不會放棄任何機會，所以在面對中國的打壓，國人應該要更加的團結、堅強。

陳其邁強調，這也凸顯我國不管是在參與國際經貿組織像CPTPP，或者參與聯合國相關的活動，譬如說WHA或者周邊組織活動，爭取國際社會對台灣能夠扮演一個負責任，且能夠正面的提供更多國際協助的重要，陳其邁認為，外交還是要持續努力，越打壓台灣越堅強，在面對中國的打壓，國人應該要更團結。

高雄市議員陳致中則認為，尼加拉瓜宣佈終止外交關係，這是蔡總統任內第八國斷交，據悉教廷、吐瓦魯、宏都拉斯也亮紅燈，台灣外交處境長期以來非常艱辛，中國戰狼外交從未手軟，呼籲在野黨砲口對外，勿作政治操作，並盼國人團結支持政府及外交團隊，雖遭挫敗但不能屈服，台灣加油。

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