雞排攤點啥才能測功力？眾秒喊「1神物」：一吃就定生死
雞排是台灣相當知名的小吃之一，不過店家通常還會搭配其他炸物一起賣，近日就有一名網友好奇問「新開的雞排攤要買什麼才能測試老闆功力？」貼文曝光立即引起熱烈討論，不少內行人秒答「甜不辣」：「甜不辣，要膨又要酥脆才夠頂」、「甜不辣炸到膨起來，外酥內軟最棒」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 13:49:57
該名網友今（10）日在PTT貼文，他以「新開的雞排攤要買什麼才能測試老闆功力？」為題，表示他家巷口近兩天有雞排攤新開幕，且還有滿100元就送炸雞翅1支的優惠，不知道該點哪樣才能測試老闆的功力，因此好奇問：「鄉民有沒有什麼好推薦的？」
貼文一出，網友紛紛留言，「認真回雞蛋豆腐，好壞可以差很多」、「雞蛋豆腐啊」、「直接就鹽酥雞正面對決」、「青菜類」、「雞皮，會炸得少」、「豬血糕，保濕不乾硬」、「百頁豆腐，有些店可以炸到全酥」、「就雞排，好吃難吃吃得出來」、「我直接點鹽酥雞定生死」、「就雞排啊~主商品賣不好，就會倒店了」、「雞皮，難度最高」。
不過，最多人秒答「甜不辣」，「甜不辣、米血吧我覺得」、「甜不辣、薯餅，這兩樣一次就看透能力」、「甜不辣，要膨又要酥脆才夠頂」、「甜不辣，外酥內Q」、「甜不辣、雞皮、魷魚」、「甜不辣炸到膨起來，外酥內軟最棒」、「買甜不辣，太硬太軟封殺」、「甜不辣、雞皮、雞屁股、雞蛋豆腐、鹹酥雞之類」。（編輯：賴禹妡）