國旅最夯縣市是哪？「這一都」大勝台南 網：小旅行首選
全球旅遊市場在今年持續受到新冠肺炎疫情影響，國內在5月三級警戒後，政府更是一度宣布全面暫停國內觀光旅遊活動，國旅呈現一片死寂！但現在隨著防疫規定逐步放寬，悶壞了的台灣民眾又開始對外出旅遊恢復信心，再次湧現國旅熱潮。LINE旅遊也觀察到，8月起因疫情逐漸穩定，平台上的國內旅遊搜尋量開始回溫，顯示民眾意願旅遊大增，加上中秋、雙十節連假，以及年末出遊的帶動，10月更到達今年度用戶、流量、營收的高峰。統計平台2021年用戶熱搜城市，六都有三城市上榜，前三名依序為：台中市、台南市與高雄市。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-10 14:12:21｜2021-12-10 14:26:11
LINE旅遊統計出2021台灣用戶最愛三大年度旅遊形式，包含戶外露營、溫泉泡湯以及特色場館！除此之外，台灣用戶三大國旅熱搜城市，LINE旅遊數據顯示，六都有三城市上榜，前三名依序為：台中市、台南市與高雄市。
LINE旅遊評估，熱搜榜第一名的台中市，因地處台灣中部地方，為一交通樞紐的中介區域，跨城市旅遊移動方便，且其觀光、美食等相關景點豐富多元，為各地遊客開展週末、短期小旅行的首選；古都台南市則長期為台灣民眾最愛的觀光城市之一；高雄市因接下來將舉辦大型演唱會與2022台灣燈會而開始吸引民眾搜尋景點與訂房相關資訊！
三級緊戒後台灣用戶三大旅遊特徵也有了變化，LINE旅遊觀察，這兩年隨著疫情起伏，國人旅遊型態變得更加多元，除了國內各地旅遊持續穩定發展，降級與疫苗施打率提升的雙雙帶動下，民眾對於封閉式場館、遊樂園與主題公園的接受度便有所提升，像是X-Park、國立海洋生物博物館等；也更有意願購買飯店餐券來享用高級、奢華的精緻美食。
此外，在今年下半年旅遊回溫後，跨城市的旅遊商品，如交通票券、租車業務業績也有明顯成長。而且近期LINE旅遊更發現民眾對於出國旅遊的嚮往化為行動，像是機票服務、日本大阪旅遊等相關字詞的搜尋與瀏覽量有顯著增長！