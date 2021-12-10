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邱澤結婚「她辦公室大哭」！影片曝　網笑：當女孩失戀時

▲邱澤和許瑋甯今（10）日宣布結婚喜訊，對此，國師唐綺陽的小編竟心碎地直接在辦公室大哭。（左圖／翻攝自許瑋甯IG／右圖，翻攝自唐綺陽臉書）
▲邱澤和許瑋甯今（10）日宣布結婚喜訊，對此，國師唐綺陽的小編竟心碎地直接在辦公室大哭。（左圖／翻攝自許瑋甯IG／右圖，翻攝自唐綺陽臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-10 13:56:00

許瑋甯和邱澤因電影《當男人戀愛時》假戲真做，兩人今（10）日在臉書、IG宣布喜訊，讓外界又驚又喜，卻也讓不少男女粉絲心碎；對此，國師唐綺陽表示，公司小編得知消息後，竟當場崩潰大哭，反應相當爆笑，她也立刻PO上網，引起大批網友共鳴，紛紛直呼「當女人失戀時」。

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許瑋甯與邱澤稍早分別在臉書、IG上公布喜訊，表示「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了」，並感謝大家的關心。

▲唐綺陽在臉書粉專發文。（圖／翻攝自臉書粉專《唐綺陽占星幫》）
▲唐綺陽在臉書粉專發文。（圖／翻攝自臉書粉專《唐綺陽占星幫》）
唐綺陽得知邱澤與許瑋甯結婚後，在臉書粉專《唐綺陽占星幫》發出一張哏圖「我的小編剛剛崩潰傳給我」，從照片上可以看到，上圖本來是一輛公車，車身寫著「今天努力工作的小編」，豈料下張圖片卻是被車身寫上「邱澤結婚」的後車給撞毀的畫面，讓人猜想應是「小編受到巨大衝擊」。

不只如此，唐綺陽更在留言處PO出一段影片，笑稱「公司女孩已哭」，只見影片中的女生邊用電腦，邊拿衛生紙擦淚，眼淚一直掉，讓身旁的同事哭笑不得，紛紛直言「妳在哭什麼」、「乾妳屁事」、「什麼意思」，也笑翻大批網友，「我要笑死哈哈哈哈」、「超好笑」、「因為老公娶老婆了是嗎」、「笑死」、「當女孩失戀時」。（編輯：郭佩蓉）

▲得知邱澤與許瑋甯結婚，唐綺陽的小編竟在辦公室大哭。（圖／翻攝自臉書粉專《唐綺陽占星幫》）
▲得知邱澤與許瑋甯結婚，唐綺陽的小編竟在辦公室大哭。（圖／翻攝自臉書粉專《唐綺陽占星幫》）
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