小心瘋狂花錢！12星座週末運勢曝光　「這位」貴人運爆棚

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本週末是一個對感情、對慾望情緒特別高漲的時候。如果已婚夫妻或是情侶朋友，週末一定要把握約會時光，可以讓妳們的感情迅速增溫。為了向情人表示你的愛意，你想送情人一個神秘又性感的禮物。
金牛座
最近的感情慾望是很強烈的。一向慢熱被動的你，受到守護星和冥王星合相的影響，讓情慾在身體中流竄。這種感覺對已婚者、或是戀愛中的情緒感受特別明顯，你變得特別溫柔，希望每天都可以跟情人纏綿在一起。單身的朋友，也懷念起舊情人的種種美好。
雙子座
冬天到了，還有什麼比一段浪漫溫馨的感情更值得讓人期待。最近你的感情運、婚姻運都是逐漸增溫的感覺，如果有心儀的對象，記得對她好一點。多說一些溫柔浪漫的情話，你的誠懇與真心可以為彼此建立穩定的交往基礎。
巨蟹座
本週末適合進行養身、調養、排毒、按摩、紓壓的調理功夫。冬天到了，你特別注意身體在這個季節的養生和護理。所謂秋收冬藏，把身體的能量儲存好，你也比較不怕冷，等到來年春天的時候，也會有比較好的免疫力，抵抗過敏問題。
獅子座
本週末適合安排下午茶或是約朋友一起去看電影。最近你想要玩樂、想要放輕鬆，特別重視生活休閒這一塊。你覺得人生不需要活得這麼辛苦，如果可以輕鬆一點，悠閒一點，生活多一點歡樂、笑語，多一點跟家人團聚的時光，那就是幸福人生。
處女座
這是一個跟家人關係，互動非常緊密的時刻。無論你身處在何處，這個週末，你和家人的關係互動會非常密切，有可能和家人團聚吃飯，有可能和家人通話視訊，總之，無論你身處何處，你都是和家人的心非常緊密相連。也可能週末和家人一起出遊賞楓。
天秤座
最近是你的花錢時刻，你會因為居家、裝潢、或是家中設備更新而花一筆費用。這些關於家中環境的整修與汰舊換新，這筆錢是不能省的。因為改善家中環境，就是提升家中風水能量，可以讓家人覺得舒適之外，自己也會覺得運勢有所提升。
天蠍座
本週末你有很好的娛樂、享樂和悠閒的能量。你應該給自己放一個假期，雖然聖誕節還沒有到，但其實你最近就已經有過節的心情和氣氛，你總是喜歡到大賣場去感受聖誕派對的歡樂與繽紛，也想去聖誕市集吃吃美食，買一些手工的糖果餅乾送給家人。
射手座
本週末你的生日月已經過了一半。配合流年火星在這一周要進入你的星空當中。為你的能量提升，提供了新的柴火。在好運如虎添翼的時候，你應該積極的去完成自己的目標和年終計劃。特別是，各種計劃應該展開的，應該啓動的，都不要再拖延、延遲，現在就是展開夢想的最佳時刻。
魔羯座
你最近的貴人運不錯。到了週末放假的時候，如果有朋友約你一起吃飯，這樣的聯誼機會，其實是非常好的。因為你有機會在飯局中認識未來的另外一半，或是認識在事業職場上可以合作的貴人朋友。對你往後的工作發展是有幫助的。
水瓶座
本週末是你瘋狂花錢的重要時刻。放假沒事上網路逛逛總是忍不住想要花錢購物，想要買些吃的零食、想買一些網路上打折的生鮮食品，想要買一些聖誕節的佈置小物，總之，你總是可以找到花錢的理由和藉口。雖然花錢很多，可是你卻買到了快樂。
雙魚座
本週末要小心在生活中遇到騙子。你最近的頭腦、腦筋不靈光，特別會被身邊的朋友所騙。你是一個爛好人的個性大家都知道。而且大家還習慣在你面前裝可憐，向你借錢，騙取你的同情心。就算是對最孰悉的家人、兄弟姐妹，你仍然是要有謹慎之心，因為身邊的人騙錢，往往都不會還錢。（編輯：賴禹妡）
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