《當男人》被虧紀錄片！網列「4對CP」甜炸：婚紗都拍了
邱澤和許瑋甯因電影《當男人戀愛時》假戲真做、擦出火花，昨（10）日宣布結婚喜訊，震驚各界，也讓大批網友笑虧《當男人戀愛時》其實是「紀錄片」；不過，演藝圈其實有不少CP都因拍戲結緣，對此，就有網友好奇「你看過哪些婚前紀錄片」，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 12:33:00
該名網友在社群平台《Dcard》上以「你看過哪些婚前紀錄片」為題發文，表示全台灣的女性都在昨天同時失戀了，雖然他很喜歡邱澤和許瑋甯在電影中的互動跟愛情，但沒想到自己竟然是在看「婚前紀錄片」，因此得知倆人結婚的消息，更是被嚇到「倒退六百步」。
而原PO也盤點其他因為拍戲而結婚的藝人，像是台劇《我們發財了》的坤達、柯佳嬿；韓劇《愛的迫降》玄彬、孫藝珍；日劇《月薪嬌妻》星野源、新垣結衣和合作《溺水小刀》、《失序男孩》的菅田將暉、小松菜奈。
貼文一出，掀起熱議，「還有仔仔，痞子英雄（周渝民、喻虹淵）」、「步步驚心，吳奇隆、劉詩詩」、「期待吳慷仁跟邵雨薇」、「還有霍建華&林心如-拍電視劇『地下鐵』； 李銘順&范汶芳-《神鵰俠侶》、《青蛇與白蛇》 ；陳妍希&陳曉-《新版神鵰俠侶》； 向井理&國仲涼子-《搖滾王子東京店》；生田斗真&清野菜名-《無間雙龍》」、「錦繡未央的羅晉跟唐嫣～」。
另外，甚至還有人敲碗螢幕情侶「胡宇威和陳庭妮」，「不知道宇威跟妮妮有沒有機會」、「從真愛趁現在就覺得很配」、「真愛趁現在，胡宇威、陳庭妮，希望下一個是他們～」。
此外，Dcard的小編也在臉書粉專上表示，本以為《當男人戀愛時》是愛情電影，原來是甜到蛀牙的「婚前紀錄片」，並表示在原PO列出的幾對夫妻中，《月薪嬌妻》的星野源、新垣結衣甚至連「婚紗」都提前拍好了。（編輯：郭佩蓉）