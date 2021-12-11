她當行政狂被刁難！知情人抖「1主因」 全場秒懂：事實
「行政」一職在一間公司裡的角色至關重要，不但要處理各項瑣事，還要將公司大小事打點好，不過近日就有一名擔任行政總務一職的女網友表示，她在公司受到別部門輕視，感到相當不好受，貼文曝光後，有過來人也吐心聲「感覺不尊重＋1」，不過也有網友點出關鍵：「其實行政類的工作都容易被瞧不起，因為不需要大學學歷就能做，能做的就是充實自己能跳槽就跳槽。」
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 13:30:25
該名網友昨（10）日在Dcard中貼文，她以「行政總務職真的比較不受尊重嗎？」為題，表示目前在中小型傳產擔任行政總務，工作內容包括舉辦公司活動、結帳及多樣雜事，還要負責環境修繕，「我自認為行政總務單位的每個人都有一定的專業，但卻被公司許多人瞧不起」。
原PO指出，她過去時常被各部門以命令的口吻做事，還被其他單位調侃暗指行政總務工作不難、很輕鬆等等話語，聽了心裡十分不好受，因此無奈感嘆：「還是希望不管在任何工作職場都應該要尊重別人及被尊重，大家也都只是想賺錢混口飯吃啊！」
貼文曝光後，有許多過來人感同身受，「真的就是被其他人當小妹，雖然我之前是總機兼總務，然後連來公司開會的訪客也把我當小妹⋯感受很差」、「感覺不尊重＋1」、「我也是行政總務兼總機，但是我比你幸運的地方是其他部門同事倒不至於這麼惡劣，可是真的可以感覺到他們那種很不尊重的態度」。
不過，也有網友直言，「其實行政類的工作都容易被瞧不起，因為不需要大學學歷就能做，能做的就是充實自己能跳槽就跳槽」、「他們的認知就是社會對行政總務普遍的認知，接電話、訂便當、打打文書而已，所以他們就不認為這是個多困難的工作」、「就是門檻太低會發生的事啊…如果今天有行政總務師然後證照超難考，價值就會提升了，不尊重人是修養不夠，但是可取代性太高，自己不做了有千千萬萬個可以頂替，這也是事實」。（編輯：賴禹妡）