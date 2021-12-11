男友幫女同事買衛生棉！眾見「購物清單」秒抓包：有過夜

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原PO當下立刻問男友到底怎麼回事，但男友則說，是女同事打電話跟他說肚子不舒服，出不了門，想麻煩他幫忙買衛生棉，「他再三跟我說就是這樣而已，沒有什麼」，但原PO還是覺得很奇怪，「不太敢查下去了，跟男友已經論及婚嫁，要是查出來什麼我該怎麼辦」。
貼文一出，掀起熱議，「女同事不會自己叫外送嗎」、「女同事很有事，男友更是有鬼。現在發現總比婚後發現好」、「女生才不會找男同事幫買衛生棉咧，除非他們是曖昧關係或甚至已經在一起了，不要不敢查，論及婚嫁又怎樣，下半輩子不要也毀了」、「建議你查下去，如果他真的不忠，婚前發現也好」、「如果查下去可以不要浪費妳的青春，何樂而不為呢」。
其中，也有網友注意到「購物清單」中，除了衛生棉以外，原PO男友還買了洗面乳、單支牙刷，「看到買牙刷就不單純了，很可能是過夜，我建議妳好好查清楚」、「看起來像過夜」、「注意一下訂購時間也很妙喔，晚上八點多，啊就是在準備過夜、結果要辦事前發現女方生理期趕快幫忙買呀，這情境很有可能吧」、「都買牙刷和洗面乳了，不會那麼簡單吧？分手啦，不要浪費自己的青春，而且如果真的劈腿，之後會一路劈腿外遇不會停」。（編輯：郭佩蓉）