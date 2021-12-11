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男友幫女同事買衛生棉！眾見「購物清單」秒抓包：有過夜

▲原PO發現男友幫女同事買衛生棉，讓她不禁起了疑心，貼文一出，網友細看了男方的購物清單，驚見某樣物品，直呼「不單純」。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO發現男友幫女同事買衛生棉，讓她不禁起了疑心，貼文一出，網友細看了男方的購物清單，驚見某樣物品，直呼「不單純」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-11 13:47:59

情侶在一起最重要的就是互相信任，但是就有一名女網友發文，表示她日前發現已論及婚嫁的男友竟幫女同事買衛生棉，讓她不禁起了疑心，貼文一出，有網友細看了男方的購物清單，驚見「某樣物品」，直呼「不單純」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「男朋友幫女同事買衛生棉...」為題發文，表示和男友同居，平常他們都點外送，就在某天半夜肚子餓想吃宵夜時，她拿了男友的手機點東西，「可能是第六感吧突然想看一下他的購買記錄，然後我看到了他前幾天晚上買了衛生棉，但不是我平常用的牌子」。

原PO當下立刻問男友到底怎麼回事，但男友則說，是女同事打電話跟他說肚子不舒服，出不了門，想麻煩他幫忙買衛生棉，「他再三跟我說就是這樣而已，沒有什麼」，但原PO還是覺得很奇怪，「不太敢查下去了，跟男友已經論及婚嫁，要是查出來什麼我該怎麼辦」。

▲原PO發現男友外送APP訂單記錄竟買了衛生棉。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO發現男友外送APP訂單記錄竟買了衛生棉。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「女同事不會自己叫外送嗎」、「女同事很有事，男友更是有鬼。現在發現總比婚後發現好」、「女生才不會找男同事幫買衛生棉咧，除非他們是曖昧關係或甚至已經在一起了，不要不敢查，論及婚嫁又怎樣，下半輩子不要也毀了」、「建議你查下去，如果他真的不忠，婚前發現也好」、「如果查下去可以不要浪費妳的青春，何樂而不為呢」。

其中，也有網友注意到「購物清單」中，除了衛生棉以外，原PO男友還買了洗面乳、單支牙刷，「看到買牙刷就不單純了，很可能是過夜，我建議妳好好查清楚」、「看起來像過夜」、「注意一下訂購時間也很妙喔，晚上八點多，啊就是在準備過夜、結果要辦事前發現女方生理期趕快幫忙買呀，這情境很有可能吧」、「都買牙刷和洗面乳了，不會那麼簡單吧？分手啦，不要浪費自己的青春，而且如果真的劈腿，之後會一路劈腿外遇不會停」。（編輯：郭佩蓉）

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