外派新加坡年薪百萬！他曝「面試過程」怒炸　華碩回應了

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原PO指出，面試官一開始就問「你的理論比較厲害還是實作比較厲害？」他誠實回答「理論後」，卻遭對方冷笑回 「我們華碩要的是理論跟實作都強的人，如果只有理論厲害不是我們要的喔！」
該面試官甚至打斷原PO發言，面試過程中不斷刁難、雞蛋裡挑骨頭，連Gmail帳號都要嫌棄喊「你的帳號也太長了！你有想過別人輸入不方便的問題嗎？」最後原PO想了解待遇還被回嗆「你不過是新人而已，確定現在就要問待遇？」令他十分不滿，對獵人頭公司反應這次面試感想，卻反遭恐嚇，「她就半恐嚇我說，這位是類似副總級職位，惹毛他只會讓我在業界被封殺」，原PO最後拒絕進入華碩，並苦勸眾人：「我以上所說，句句屬實，各位人才千萬千萬不要去華碩。」
對此，華碩在臉書發文澄清，原PO在2019年面試後並未錄取，亦未進入敘薪的階段，同時強調「關於原PO在面試過程中感受不佳，我們深感抱歉，也謝謝原PO這部分的表達，讓AICS了解如何能持續改善，進而優化我們與人才的互動流程」。
而原PO看了華碩澄清文後，則在貼文下方現身留言，「薪資的部分是英創的獵頭轉告的，我那時候就口頭拒絕了。所以有沒有錄取我想大概也是你我各執一詞。至於貴公司要怎麼檢討是你們自己的事，我一點也不在乎。但是這種公告文對於面試官的態度毫不提及，甚至一度禁止留言、不給大家評論，這樣的態度就讓其他求職的學弟妹自行參考了」。（編輯：賴禹妡）