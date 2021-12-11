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外派新加坡年薪百萬！他曝「面試過程」怒炸　華碩回應了

▲原PO到華碩面試時，整個過程都感到相當不舒服。（示意圖，非當事照／翻攝自Pexels）
▲原PO到華碩面試時，整個過程都感到相當不舒服。（示意圖，非當事照／翻攝自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-11 14:35:32

面試時勞資雙方的感受都很重要，近日就有一名網友表示，他2019年到華碩面試時，面試官態度相當惡劣，令他整個過程都感到相當不舒服，因此特地發文奉勸學弟妹別去應徵，貼文曝光後，華碩也在臉書回應此風波，引起網友熱議。 

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該名網友8日在PTT發文，他表示2019年曾透過獵人頭公司到華碩面試，他的背景為112 CS畢業，應徵的是年薪約200萬台幣的新加坡外派工作，前面幾關面試都挺順利，不過到了第四關卡卻遇到讓人感受很差的面試官。 

▲原PO在PTT爆料，到華碩面試時遭面試官以惡劣態度對待。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO在PTT爆料，到華碩面試時遭面試官以惡劣態度對待。（圖／翻攝自PTT）
原PO指出，面試官一開始就問「你的理論比較厲害還是實作比較厲害？」他誠實回答「理論後」，卻遭對方冷笑回 「我們華碩要的是理論跟實作都強的人，如果只有理論厲害不是我們要的喔！」 

該面試官甚至打斷原PO發言，面試過程中不斷刁難、雞蛋裡挑骨頭，連Gmail帳號都要嫌棄喊「你的帳號也太長了！你有想過別人輸入不方便的問題嗎？」最後原PO想了解待遇還被回嗆「你不過是新人而已，確定現在就要問待遇？」令他十分不滿，對獵人頭公司反應這次面試感想，卻反遭恐嚇，「她就半恐嚇我說，這位是類似副總級職位，惹毛他只會讓我在業界被封殺」，原PO最後拒絕進入華碩，並苦勸眾人：「我以上所說，句句屬實，各位人才千萬千萬不要去華碩。」 

▲華碩對此風波特地於臉書發文回應。（圖／翻攝自ACIS書）
▲華碩對此風波特地於臉書發文回應。（圖／翻攝自ACIS書）
對此，華碩在臉書發文澄清，原PO在2019年面試後並未錄取，亦未進入敘薪的階段，同時強調「關於原PO在面試過程中感受不佳，我們深感抱歉，也謝謝原PO這部分的表達，讓AICS了解如何能持續改善，進而優化我們與人才的互動流程」。 

而原PO看了華碩澄清文後，則在貼文下方現身留言，「薪資的部分是英創的獵頭轉告的，我那時候就口頭拒絕了。所以有沒有錄取我想大概也是你我各執一詞。至於貴公司要怎麼檢討是你們自己的事，我一點也不在乎。但是這種公告文對於面試官的態度毫不提及，甚至一度禁止留言、不給大家評論，這樣的態度就讓其他求職的學弟妹自行參考了」。（編輯：賴禹妡） 

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