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iPhone最好聽鈴聲《閃爍》不許反駁　網打臉：這款更神

▲現代人幾乎用手機取代鬧鐘，網友討論最好聽的iPhone鈴聲，激推「起床鬧鐘」專用提示音超溫柔。 （圖／取自Shutterstock）
▲現代人幾乎用手機取代鬧鐘，網友討論最好聽的iPhone鈴聲，激推「起床鬧鐘」專用提示音超溫柔。 （圖／取自Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-11 15:43:12

iPhone內建鈴聲十幾年來變化不多，可說條條經典，明明沒設定用過，但若逐一點開來聽，會發現莫名耳熟能詳。《小紅書》有網友發文「iPhone最好聽的鈴聲《閃爍》不接受反駁」，引發果粉熱烈討論，不過留言中立刻被打臉：「請用就寢模式，你會發現更美好。」連原Po聽了都忍不住說：「神了。」

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▲很多iPhone用戶不知道，在鬧鐘裡還有一種「起床鬧鐘」，鈴聲與一般鬧鐘提示音不同，專為早晨喚醒設計。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲很多iPhone用戶不知道，在鬧鐘裡還有一種「起床鬧鐘」，鈴聲與一般鬧鐘提示音不同，專為早晨喚醒設計。（圖／記者黃韻文拍攝）

iOS 15系統鬧鐘提示音共有28種，《小紅書》有網友發文，認為iPhone最好聽的鈴聲是《閃爍》，且好聽到不接受反駁，貼文引發熱議，不少人忍不住立刻打開iPhone鬧鐘鈴聲來試聽，但也有人認為《閃爍》聽起來跟恐怖片一樣，而且還有《魷魚遊戲》弔詭的感覺。

iPhone的鬧鐘鈴聲預設值是《雷達》，也成為討論另一重點，大票網友抱怨：「每天早上被預設雷達鬧鐘嚇醒」、「我就想知道雷達是誰研究出來的，感覺被嚇個心律不整」，不過也有嗜睡的用戶認為「只有雷達的叫醒我」、「+1瞬間清醒」。

有趣的是，原PO才剛以「不接受反駁」為題發文，留言中立刻被其他網友打臉：「請用就寢模式，你會發現更美好。」許多人看了留言才知道，原來iPhone還有9種「隱藏版」鬧鐘聲，而且是專為早晨喚醒設計，因此特別溫柔好聽。

▲「起床鬧鐘」可設定就寢、起床時間，就寢前會提醒用戶該準備休息了，起床時會選用較溫柔的鈴聲由弱漸強喚醒。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲「起床鬧鐘」可設定就寢、起床時間，就寢前會提醒用戶該準備休息了，起床時會選用較溫柔的鈴聲由弱漸強喚醒。（圖／記者黃韻文拍攝）

網友所說的iPhone「就寢模式」，在iOS 14版本後已改名為「睡眠」功能，便於iPhone用戶在《健康》App中建立個人化的睡眠排程，並追蹤睡眠狀況。點開iPhone時鐘可看到最上方有「睡眠｜起床鬧鐘」，可排程就寢時間、起床時間，「起床鬧鐘」所提供的9種鈴聲旋律都會由弱漸強，可避免瞬間被嚇醒，能在比較好的情緒中慢慢醒來。

網友大推「用了就寢模式再也沒被鬧鐘嚇醒過」，但鈴聲太溫柔可能也是種困擾，就有人反應「這個鈴聲叫不醒我」、「今早遲到就是因為這個鈴聲太溫柔沒聽到」。另一招則是把「就寢模式」設定為比鬧鐘提早5分鐘響，就不會突然被嚇一跳，也能避免睡太熟叫不醒。

▲「起床鬧鐘」共有9種旋律可選。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲「起床鬧鐘」共有9種旋律可選。（圖／記者黃韻文拍攝）

 

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