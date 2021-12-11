iPhone最好聽鈴聲《閃爍》不許反駁　網打臉：這款更神

我是廣告 請繼續往下閱讀
iOS 15系統鬧鐘提示音共有28種，《小紅書》有網友發文，認為iPhone最好聽的鈴聲是《閃爍》，且好聽到不接受反駁，貼文引發熱議，不少人忍不住立刻打開iPhone鬧鐘鈴聲來試聽，但也有人認為《閃爍》聽起來跟恐怖片一樣，而且還有《魷魚遊戲》弔詭的感覺。
iPhone的鬧鐘鈴聲預設值是《雷達》，也成為討論另一重點，大票網友抱怨：「每天早上被預設雷達鬧鐘嚇醒」、「我就想知道雷達是誰研究出來的，感覺被嚇個心律不整」，不過也有嗜睡的用戶認為「只有雷達的叫醒我」、「+1瞬間清醒」。
有趣的是，原PO才剛以「不接受反駁」為題發文，留言中立刻被其他網友打臉：「請用就寢模式，你會發現更美好。」許多人看了留言才知道，原來iPhone還有9種「隱藏版」鬧鐘聲，而且是專為早晨喚醒設計，因此特別溫柔好聽。
網友所說的iPhone「就寢模式」，在iOS 14版本後已改名為「睡眠」功能，便於iPhone用戶在《健康》App中建立個人化的睡眠排程，並追蹤睡眠狀況。點開iPhone時鐘可看到最上方有「睡眠｜起床鬧鐘」，可排程就寢時間、起床時間，「起床鬧鐘」所提供的9種鈴聲旋律都會由弱漸強，可避免瞬間被嚇醒，能在比較好的情緒中慢慢醒來。
網友大推「用了就寢模式再也沒被鬧鐘嚇醒過」，但鈴聲太溫柔可能也是種困擾，就有人反應「這個鈴聲叫不醒我」、「今早遲到就是因為這個鈴聲太溫柔沒聽到」。另一招則是把「就寢模式」設定為比鬧鐘提早5分鐘響，就不會突然被嚇一跳，也能避免睡太熟叫不醒。