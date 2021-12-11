愛犬離奇消失！飼主急瘋狂找 原來牠藏「這」從未離開
飼主急壞了！英國一名男子，某天發現自家愛犬離奇消失，在家裡找了一圈都沒發現蹤影，讓他急得不知該如何是好，正憂煩之際，發現頭頂上方傳來「喀喀喀！」的聲響，飼主立刻奪門而出，這才發現原來狗狗一直都在這裡，從未離開！
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 16:54:59｜2021-12-11 17:02:29
來自英國的凱爾 巴雷特（Kyle Barrett），飼養了約一歲多的聖伯納犬「薩姆森（Samson）」。這天他突然發現，原應在家的薩姆森離奇消失，他焦急地翻遍房子的每個角落，卻完全沒看到狗狗的身影，正在想像一些可怕的社會案件時，頭頂上方出現細碎的「喀喀」聲響，凱爾聽後立刻奪門而出，頭往上一看，原來薩姆森就在屋頂上！
凱爾一抬頭，就看到薩姆森自信地站在房子的屋頂上，左走走、右瞧瞧，在高處俯視著附近的風景。凱爾對這幕感到相當擔心，因為重達60公斤的薩姆森非常愛睡覺，牠若在上頭呼呼大睡，很可能在迷糊之際從高處掉落，後果不堪設想。
凱爾不停呼喊薩姆森從屋頂上下來，看著愛犬在上頭閒晃的模樣相當無奈，極度擔心牠失足，可薩姆森卻用實力告訴主人，自己的腳步很穩，並沒有發生任何意外。最後也提醒各位飼主要時刻注意自家毛孩，避免牠們自己跑到高處，發生危險。（編輯：李惠婷）