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網友尷尬了！阿堂鹹粥一碗200大爆滿　漲價真面目眾狂讚

▲台南知名的「阿堂鹹粥」上週因為漲價風波，引發不少論戰。（圖/Google地圖）
▲台南知名的「阿堂鹹粥」上週因為漲價風波，引發不少論戰。（圖/Google地圖）

編輯中心/綜合報導

2021-12-12 10:24:48

台南知名的「阿堂鹹粥」不僅是當地人愛吃的名店之一，也是觀光客必朝聖的鹹粥店，其有名的包括魚肚湯、鹹粥以及蝦仁飯等等。而日前，老闆在臉書上宣布漲價，一碗鹹粥飆到200元，引發抵制聲浪。不過，隨著消息熱烈討論一星期，到這週末，阿堂鹹粥依舊擠爆朝聖饕客，更有不少網友曝光「鹹粥內容物」，引發討論。

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阿堂鹹粥位於台南中西區圓環邊，是專賣虱目魚料理的小吃，而業者上月中下旬在臉書發文表示「抱歉！ 阿堂表示扛不住！魚貨原物料等一切食材價格跟雲霄飛車一樣直直往上衝，迫不得已自2021年11月17日調整價目表」，包括魚肚、魚皮鹹粥一碗從180元漲到200元，整間店價格漲價10元至20元不等。

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▲阿堂鹹粥一碗漲價到兩百元，仍有不少饕客到場支持。（圖/佬倉選務社）
隨後遭到網友喊話要抵制拒吃，甚至有不少人到Google評價怒刷一顆星，不過，消息發燒一週後，本週末仍舊有不少饕客前往朝聖，呈現爆滿狀態，也有網友在台南在地臉書社團貼文指出「用行動支持台南早餐文化，這麼有誠意的用料根本可以飽一整天，200元吃的是態度，不是魚粥，現場還是有一堆消費者到場支持，謝謝酸民們讓店家服務更加升級！」

貼文也引來不少網友貼出「鹹粥真面目」，一碗200元的鹹粥跟大手掌一樣大小，內容物有多片魚皮、蚵仔等等，用料相當豐富，不少網友看完照片後驚呼「流口水了....」、「看到照片就知道為何一碗兩百人家也要吃」、「漲價真面目在這啊，人家用料多實在....」、「下次一定要去吃！」（編輯：張嘉哲）

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▲阿堂鹹粥一碗兩百元的真面目，用料豐富引發老饕盛讚。（圖/佬倉選務社）
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