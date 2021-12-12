身邊親友名字有「ㄍㄨㄛ」嗎？快揪他去王品 吃鍋賺好康
火鍋控注意！姓郭或名字有國的朋友趕快約起來，王品集團旗下4火鍋品牌聯合推出優惠，證件名字內有「ㄍㄨㄛ」、「ㄍㄨㄛˊ」「ㄍㄨㄛˇ」、「ㄍㄨㄛˋ」同音的民眾，可享聚北海道鍋物、青花驕、和牛涮、尬鍋單客套餐88折優惠。另外，活動期間消費滿額，也可獲得王品旗下4個火鍋品牌的雙人指定套餐1折券，還不趕緊約起來搶便宜。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-12 11:15:48
王品旗下網路口碑之星票選第一名的聚北海道鍋物、青紅鴛鴦麻辣鍋青花驕、和牛涮火鍋吃到飽，及尬鍋台式雞湯火鍋，自12/10起聯合推出「10天吃4鍋，再享1折吃4鍋」優惠，登入「王品瘋美食」會員，結帳金額各滿500元(含)以上，即可獲得4個品牌的雙人指定套餐1折券，如聚北海道鍋物的1KG雙人牛豬雙拼瀑布聚（價值1138元）、青花驕雙人青花宴（價值1588元）、和牛涮極上和牛套餐兩份（價值1396元）、尬鍋雪花牛肉剝皮辣椒雞兩份（816元）都可以吃到1折價！
不姓郭、名字沒有國字的消費者，活動期間只要跟店裡的鍋物票選小旗拍照打卡，也可獲得和牛餃丸三兄弟、鮮蝦、雞腿肉等食材。明年1/21日前內用參加最愛鍋物品牌票選還可抽餐券，1月底將抽出12位得獎者，贈送鍋物餐券乙張，總價值超過1萬元。