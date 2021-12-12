獨／下架前買1送1出清「致癌冰淇淋」？GODIVA回應了
前（10）日知名比利時巧克力品牌GODIVA傳出杯裝冰淇淋，於歐盟通報檢出致癌物「環氧乙烷」超標，品牌雖已主動下架回收商品，仍有近20頓商品需追查流向。如今有網友發現，這波下架的6款杯裝冰淇淋，竟與日前12/2限時4天買1送1的促銷品項完全一致，質疑品牌事先知情，想藉優惠活動出清並回收成本，對此《NOWnews今日新聞》求證GODIVA，官方表示，過往品牌都會在冬季做此優惠活動，且一樣是對所有杯裝冰的品項，並非特定品項，但「的確杯裝冰的全品項就是這六款！」
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-12 13:13:22
GODIVA官方香港商歌帝梵亞洲有限公司台灣分公司，昨（11）日針對杯裝冰淇淋含致癌物停售一事，發表聲明表示於民國一百一十年十二月八日臨時接到上游供應商通知，自法國進口之杯装冰淇淋部份批號其中一項常用於冰淇淋製作原料「刺槐豆膠」有可能受到極微量「環氧乙烷」（ETO）的影響。GODIVA 全球總部已旋即要求供應商查證，並盡速提供完整報告。
官方強調已於民國一百一十年十二月八日晚間將有可能受影響批號的產品主動下架及停售。同時，GODIVA台灣已經密切與食品衛生安全主管機關連繫合作。並澄清受影響的產品僅限於法國進口部份批號杯裝冰淇淋，並未有其他GODIVA產品受到影響。
針對網友質疑6款致癌物超標而下架的冰淇淋，竟與日前買1送1促銷品項完全一致，認為品牌事先知情想藉優惠活動出清並回收成本，對此記者求證GODIVA台灣，官方強調「是於12/8臨時接到上游廠商通知，並在接到通知後即下架停止販售」，同時澄清過往品牌都會在冬季做此優惠活動，且一樣是對所有杯裝冰的品項，並非特定品項，但的確「杯裝冰的全品項就是這六款」。