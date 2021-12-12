麥當勞點餐「有秘密」！女結帳愣住　店員認了：不會提醒

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而原PO所說的優惠券，即是麥當勞在11月中下旬宣布漲價之後推出的活動，連續35天推出多款餐點優惠，包括單點麥克雞塊加一元多一份、冰炫風加一元多一件等等超值優惠，民眾只要出示官網上的優惠券就能使用，但原PO卻發現前面點餐顧客都沒用，讓她驚訝直呼「這麼限時的好康竟然不用....有單點四塊也有六塊的，都沒用優惠券就現虧好多。」
貼文一出，網友紛紛回應「會這樣點8成是不知道吧，2成可能吃不完」、「我也是＝＝上次去點餐看到一堆人單點雞塊，真的滿頭問號，我直接加一元多一份，12塊雞塊買起來」、「這優惠券是真福音啊，剩下沒幾天了，這幾天再來去吃」、「我也有同樣疑惑....大家有優惠不用，再說麥當勞賣很貴」、「不看新聞的都不知道吧」。
而《NOWnews》也實際詢問在麥當勞工作3年的陳小姐，她向我們透露「一般如果有推出優惠券活動，店員並不會主動提醒是否要使用，因為可能客人不想吃那麼多，或者根本吃不完，有需求的人自然會出示優惠券加購，通常僅有點餐時會詢問客人是否需要加購蘋果派、雞塊等等，如果需要額外使用優惠券，客人必須主動詢問或出示。」而該活動將到12月28日到期，如果還沒使用過甚至不知道的民眾，可要加快腳步了！（編輯：張嘉哲）