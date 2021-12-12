COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

麥當勞點餐「有秘密」！女結帳愣住　店員認了：不會提醒

▲麥當勞憑藉著獨特的薯條風味以及時不時推出新產品，深受不少台灣民眾喜愛。（圖/記者張嘉哲攝）
▲麥當勞憑藉著獨特的薯條風味以及時不時推出新產品，深受不少台灣民眾喜愛。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-12 15:23:43

麥當勞憑藉著獨特的薯條風味以及時不時推出新產品，深受不少台灣民眾喜愛，在往年速食店調查中，麥當勞的市占率都超過百分之50以上，顯見是台灣的速食龍頭。不過，近日就有網友分享自己去買麥當勞時，卻意外發現有許多客人點餐有點奇怪，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「麥當勞優惠券交換區」貼文指出「剛剛去中午買麥當勞，六塊雞塊加一元多一份真的好棒，很省錢，但是我前面三位都有單點雞塊.....但是都沒用優惠券，好奇到底是不知道還是根本不知道這消息啊....虧好大」。

而原PO所說的優惠券，即是麥當勞在11月中下旬宣布漲價之後推出的活動，連續35天推出多款餐點優惠，包括單點麥克雞塊加一元多一份、冰炫風加一元多一件等等超值優惠，民眾只要出示官網上的優惠券就能使用，但原PO卻發現前面點餐顧客都沒用，讓她驚訝直呼「這麼限時的好康竟然不用....有單點四塊也有六塊的，都沒用優惠券就現虧好多。」

▲11/24起可至台灣麥當勞官網，下載數位版本「年終振興優惠券」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞在宣布漲價後，也同步於11月24日推出「年終振興優惠券」，許多優惠加一元多一件。（圖／台灣麥當勞提供）
貼文一出，網友紛紛回應「會這樣點8成是不知道吧，2成可能吃不完」、「我也是＝＝上次去點餐看到一堆人單點雞塊，真的滿頭問號，我直接加一元多一份，12塊雞塊買起來」、「這優惠券是真福音啊，剩下沒幾天了，這幾天再來去吃」、「我也有同樣疑惑....大家有優惠不用，再說麥當勞賣很貴」、「不看新聞的都不知道吧」。

而《NOWnews》也實際詢問在麥當勞工作3年的陳小姐，她向我們透露「一般如果有推出優惠券活動，店員並不會主動提醒是否要使用，因為可能客人不想吃那麼多，或者根本吃不完，有需求的人自然會出示優惠券加購，通常僅有點餐時會詢問客人是否需要加購蘋果派、雞塊等等，如果需要額外使用優惠券，客人必須主動詢問或出示。」而該活動將到12月28日到期，如果還沒使用過甚至不知道的民眾，可要加快腳步了！（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀