如何分辨貓頭鷹睡覺還是眨眼？飼主曝：看「這個」曲線
說到貓頭鷹，牠那一對水汪汪的靈活大眼睛總是吸引不少人喜愛，而日本民眾是可以合法飼養貓頭鷹，總是讓不少台灣貓頭鷹粉絲羨慕。日前就有一名日本飼主分享一組冷知識照片，表示要辨別貓頭鷹是「睡覺」還是「眨眼睛」，只要看「這裡」的曲線就能知道，網友看了都笑說：「原來真的不一樣！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 16:59:23
這名飼主養了一隻名叫「Kururu（くるる）」的白臉角鴞，經常在牠專屬的推特帳號上分享牠的生活日常以及一些關於貓頭鷹的小知識。日前飼主偶然拍到牠閉眼睛的瞬間，發現牠似乎在不同情形下，眨眼的狀況也不一樣，因此分享了一組對比照片。只見第一張照片中，能明顯看見Kururu的細黑眼瞼是「上曲線」，看起來就好像在微笑，這是Kururu正在睡覺的模樣，而另一張照片中牠的眼瞼則是「下曲線」，看起來像在睡覺，但其實是牠正在眨眼睛呢！
網友看了照片後才紛紛驚呼：「我還以為是相反的呢」、「原來睏的時候眼皮是上揚的，好有趣喔」、「在睡覺時閉上眼睛看起來像微笑（上曲線），閉上眼睛好像在想什麼（下曲線） 」、「不管哪一種都很可愛」、「奇怪的知識增加了」，現在也來一起看一段Kururu眨眼睛的影片，看看牠的眼瞼究竟是往哪裡彎吧！（編輯：陳珮瑜）