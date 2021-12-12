耍廢極致！鱷魚「大字形」漂浮泳姿曝光 網笑翻：很省力
這是工讀生假扮的吧？一講到鱷魚，牠們給人的印象就是凶猛又危險的動物，很難會將牠們與「萌」這個形容詞連結在一起，不過國外有一隻鱷魚卻要顛覆你我的印象！澳洲一間鱷魚動物園過去就曾經分享一段鱷魚游泳的影片，網友看了全都笑說：「實在太可愛啦！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 19:56:29
這間澳洲知名的鱷魚灣樂園Crocosaurus Cove裡頭飼養了許多不同品種的鱷魚以及爬蟲類等生物，遊客不僅可以體驗親自餵食鱷魚，還能潛在透明圓形壓克力箱裡近距離觀賞一旁游來游去的鱷魚群。不過這天園方分享了一段影片，只見一隻鱷魚以「大字形」張開四腳，「站立」在水裡緩緩漂浮，任由水流帶牠前進，超奇妙又無厘頭的泳姿讓人怎麼都無法聯想這竟然是鱷魚本人啊！
園方也表示這是一隻目前4歲的鹹水鱷，身長最多能長到5公尺，因為在這個年齡層許多鱷魚都喜歡群聚，因此有大約100隻鹹水鱷一起生活在這裡，當時這隻鱷魚因為覺得很放鬆又舒服，為了省力氣才會做出這麼奇葩的「漂浮泳姿」！網友看了影片都忍不住笑說：「耍廢的極致」、「整個很chill耶」、「為何牠要這樣游啦笑死」、「實在有夠可愛」、「牠就這樣默默從鏡頭前飄過哈哈」、「音樂跟鱷魚超搭」、「忍不住一直重播」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）